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10.04.2020 - 15:49 |

Evde Çal serisinin yeni konuğu Gülinler

Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin bugünki konuğu Gülinler olacak.

Evde Çal serisinin yeni konuğu Gülinler

Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinden başlatılan Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin bugünki konuğu Gülinler olacak. Sanatçının performansı bu akşam saat 21.30’da gerçekleşecek. Büyük Ev Ablukada grubu ile ismini duyuran ve kariyerine solo olarak devam eden müzisyen, ‘Dinozorlar’ ile, son single’ı ‘Teker Teker’ ile takipçilerini sevindirmişti.

 Mesafeleri yakın eden, dünyanın en uzak köşelerinden aslında sanıldığı kadar uzak olmadığımızı gösteren ‘Red Bull Sunar: Evde Çal’ serisi bu zamana kadar Nilipek., Akın Sevgör, Kalben, Gökhan Türkmen, Ringo Jets, Gaye Su Akyol ile Ali Güçlü Şimşek ve Eda Baba’yı konuk etti. Red Bull Sunar: Evde Çal serisine ilişkin detaylar, ayrıca müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı çalma listeleri ile röportajları da yine RedBull.com adresinde olacak.

Polisin 'evde kal' şarkısı gülümsettiYalova'da, koronavirüs salgınına karşı anons yapıp, halkı dışarı çıkmamaları konusunda uyaran polis memuru, vatandaşlara moral vermek için şarkı söyledi. 'Evde kal' çağrısını farklı bir şekilde yapan polis memurunun görüntüleri gülümsetti.
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