18.02.2020 - 16:50 |
Ezo Sunal'dan çocuklara yönelik konserler
Ezo Sunal’ın 2-8 yaş gurubundaki çocuklara yönelik hazırladığı akustik “Lalala” konseri, İzmirli ve Ankaralı çocuklarla buluşuyor…
Oyuncu Ezo Sunal, proje önderliğini yaptığı “Lalala” adlı akustik konseriyle çocukları eğlenceli şarkılarla buluşturmaya devam ediyor. Sunal’ın 2018 yılında hayata geçirdiği 50 dakikalık keyifli bir konser deneyimi sunan “Lalala”, mart ayında İzmirli ve Ankaralı çocuklarla bir araya gelecek.
Aynı zamanda interaktif bir gösteri olma özelliğini taşıyan konser, 1 Mart Pazar günü saat 12:00’da İzmir AKM Yunus Emre Salonu’nda, 8 Mart Pazar günü saat 12:00’da ise Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Ankara’da olacak.
Etkinlik biletlerine; Biletix, Dost Kitabevi ve gösteri merkezlerinden ulaşılabilir…
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.