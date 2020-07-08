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08.07.2020 - 13:02 |

Forest Whitaker'in çok izlenen dizisi Türkiye'de

Başrolünde Forest Whitaker’ın, hapisten çıktıktan sonra İtalyan mafyası ile mücadeleye giren bir adamı canlandırdığı “Godfather of Harlem”in yanı sıra, bilimkurgu dizisi “Spides” tüm bölümleriyle TV+’a özel olarak yayına girdi.

Forest Whitaker'in çok izlenen dizisi Türkiye'de

TV+ bu ay da Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmenlerin filmlerine ev sahipliği yapacak. Temmuz’da yayına başlayan ve Harlem’deki suç örgütlerini konu alan “Godfather of Harlem” dizisi tüm bölümleriyle Türkiye’de sadece TV+ ekranlarında olacak. Dizinin başrolünde Oscar ödüllü aktör Forest Whitaker yer alıyor. Narcos’un yaratıcılarından Chris Brancato ve Paul Eckstein’in imzasını taşıyan dizi, 60’lı yıllarda hapisten çıkan ve Harlem’e dönen Bumpy Johnson’ın İtalyan mafyası ile olan mücadelesini anlatıyor.

TV+ arşivine eklenen bir diğer dizi ise bilimkurgu kategorisinde yer alan “Spides”. Dizinin başrollerinde Rosabell Laurenti Sellers, Falk Hentschel, Florence Kasumba ve Désirée Nosbusch yer alıyor. Hikaye, gizemli bir ilaç aldıktan sonra komaya giren ve bu ilacın uzaylılar tarafından verildiğini fark eden başkarakter Nora’nın etrafında geçiyor. Spides da tüm bölümleriyle TV+’ta izlenebilir.

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