04.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Frida Kahlo’nun kayıp başyapıtı bulundu mu?
İspanyol bir sanat simsarı, önceki günlerde Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun Diego Rivera’dan boşanmasının ardından yaptığı ve kayıp olan “The Wounded Table” adlı eserinin kendi deposunda olduğunu iddia etti. Ancak Observer’da yer alan habere göre uzmanlar, ‘orijinal’ olduğu iddia edilen bu tablonun kopya olduğunu söylüyor.
Sanat simsarı Cristian Lopez, “Gerçek ilgiliyi kanıtyan ve 40 milyon euroluk rakamı ödeyen kişi, işi analiz eden uzmanlarıyla istediği kadar zaman harcayabilir” dedi. Uzmanlar ise Lopez’in sunduğu tablonun fotoğrafıyla orijinal eser arasında belirgin farklılıklar olduğunu belirtiyor. Ayrıca uzmanlar, Lopez’in sunduğu çalışmanın tuval üzerine olduğunu, Kahlo’nun orijinal eserini ise ahşap üzerine yapdığının bilindiğinin altını çiziyor.
Kahlo’nun 1940 yılında Rivera’dan boşanması sonrasında kederini yansıttığı bu eseri 1955 senesinde kaybolmuştu.