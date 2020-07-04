Frida Kahlo’nun kayıp başyapıtı bulundu mu?

Sanat simsarı Cristian Lopez, “Gerçek ilgiliyi kanıtyan ve 40 milyon euroluk rakamı ödeyen kişi, işi analiz eden uzmanlarıyla istediği kadar zaman harcayabilir” dedi. Uzmanlar ise Lopez’in sunduğu tablonun fotoğrafıyla orijinal eser arasında belirgin farklılıklar olduğunu belirtiyor. Ayrıca uzmanlar, Lopez’in sunduğu çalışmanın tuval üzerine olduğunu, Kahlo’nun orijinal eserini ise ahşap üzerine yapdığının bilindiğinin altını çiziyor.

Kahlo’nun 1940 yılında Rivera’dan boşanması sonrasında kederini yansıttığı bu eseri 1955 senesinde kaybolmuştu.