Gazapizm Harbiye'de ilk konserini verdi

Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Gazapizm; “Harbiye’de ilk konserimiz. Türkçe rap bugüne kadar kaldırımlardan barlara, gece kulüplerinden büyük festivallere ve Harbiye’lere kadar geldi. Bu işi Türkçe rap camiası adına hep birlikte başardık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sahneye beyazlar içerisinde çıkan Gazapizm; “Hepiniz hoş geldiniz. Aslında biz de hoş geldik çünkü ilk Harbiye Açıkhava konserimiz. Çok heyecanlıyız ve sizlerle burada buluştuğumuz için çok mutluyuz” diyerek, konsere “Gece Sabahın” şarkısı ile başladı.

Cem Adrian, Gaye Su Akyol, Korhan Futacı ve Muhlis Berberoğlu’nun konuk olduğu konserde, 4 Eylül’de yayınlanacak “Perişan” şarkısının klibini sahnede ilk kez sevenleriyle paylaştı.

“Ben ilk kez Harbiye Açıkhava’ya Cem Adrian’ın Harbiye konserine konuk olduğumda çıkmıştım. Bugün de onsuz olmazdı.” diyen Gazapizm, Cem Adrian’ı sahneye davet ederek seyircilerle birlikte hep bir ağızdan “Yaşanırsa Diye” şarkısını seslendirdi.

“HAYATINI KAYBEDEN KADINLAR İÇİN ‘YETER’ DEDİ”

“Bu dünyada kadın olmanın, çocuk olmanın, hayvan olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hep birlikte güzel günleri, hep beraber kocaman bir sofraya oturmayı dileyelim ve asla vazgeçmeyelim.” diyerek tüm kadınlar için “Kutlu Olsun Günün” ve “Karanfil” şarkılarını seslendirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen konserde Gazapizm, konser süresi boyunca seyircilere gül dağıttı.



Konser sonunda tüm seyircilerin ayakta alkışladığı Gazapizm, “Unutulacak Dünler” şarkısı ile biss yaparak konseri noktaladı.