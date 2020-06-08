‘Genç objektif’in jürisi belirlendi

16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde genç sinemaseverlerin yarışacağı “Genç Objektif” yarışmasında dereceye girecek fotoğraflar, Türkiye genelindeki tüm 8-13 yaş arasındaki çocukların katılımına açık.

“Genç Objektif” yarışması için yapılacak başvurular arasından Ön Jüri tarafından seçilecek 100 fotoğraf ise başarılı projelere imza atan ve yaptıkları işlerle beğeniyle takip edilen isimler tarafından değerlendirilecek. Yönetmen ve senarist Reis Çelik başkanlığında; fotoğraf sanatçısı Cem Talu, yönetmen ve senarist Ceylan Özgün Özçelik, görüntü yönetmeni Uğur İçbak ve oyuncu Zeynep Çamcı’dan oluşan Genç Objektif yarışması ana jürisi “Filmimin Hikâyesi” kitabına basılacak 50 fotoğrafı ve yarışmanın birincisini seçecek.