Genç sanatçı Sinem Demirci Contemporary İstanbul'da

Kadın portreleriyle ilgili çalışmalarına içgüdüsel olarak başlayan Sinem Demirci, çalışmalarında dünyada ve özellikle yaşadığımız coğrafyada kadınların maruz kaldığı muameleye odaklanıyor. Her kadında, tüm kadınların ortak hikayelerini gördüğünü belirten Demirci, çalışmalarında bu ortak hikayeleri anlatmaya çalışıyor.

Çalışmalarında kadınların özgürlüğünü ifade eden sanatçı, kadınlara dayatılan kalıpları kırarken, hem tekniğiyle hem hikayeleriyle bu özgürlüğü sanatseverlere doyasıya yaşatmayı amaçlıyor. Her çalışmasına olabildiğince kendisinde de değerler katan sanatçı, eserlerinde kadının ve kadın doğasının derinliğine vurgu yapıyor.

1991 yılı İstanbul doğumlu olan Sinem Demirci, Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü’nden mezun oldu.

Kadının ruhuyla ve bedeniyle çok estetik bir doğaya sahip olduğunu belirten sanatçı, her kadının sahip olduğu derinliği ve yaşadığı duyguları eserlerine yansıtmayı heyecanlı bir serüven olarak tanımlıyor ve ekliyor "Kadınların ruhlarıyla, bedenleriyle ve rolleriyle sonsuz duygular barındırdığına inanıyorum. Ve bu bana inanılmaz ilham veriyor. Bu derinliği kendi içimde o kadar yaşıyorum ki günün sonunda tadı damağımda kalıyor ve bu yüzden her insanın hikayesinde olduğu gibi eserlerimin tamamının eksik kaldığını düşünüyorum."