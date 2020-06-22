Gökalp Ergen'den yeni tekli

Aşk acısını muhteşem dile getiren şarkı, başrollerini Gürgen Öz ve Seda Bakan’ın oynadığı 2014 yapımı ‘Zaman Makinesi 1973’te de yer almıştı. Uzun zamandır beklenen şarkı Sanatçı’nın solo albümünde yer almadan önce tekli olarak tüm dijital kanallarda…