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22.06.2020 - 14:49 |

Gökalp Ergen'den yeni tekli

Pentagram grubunun solisti Gökalp Ergen, Anneler Gününde yayınladığı ‘Bahar’ teklisinden sonra, yeni şarkısı ‘Geri Dönme’ SGM Yapım etiketiyle dijital platformlarda…

Gökalp Ergen'den yeni tekli

Aşk acısını muhteşem dile getiren şarkı, başrollerini Gürgen Öz ve Seda Bakan’ın oynadığı 2014 yapımı ‘Zaman Makinesi 1973’te de yer almıştı. Uzun zamandır beklenen şarkı Sanatçı’nın solo albümünde yer almadan önce tekli olarak tüm dijital kanallarda…

Kuzeniyle ormanda ilişkiye giren zanlı cinayeti anlattı!Son dakika haberine göre Müge Anlı'nın aydınlattığı olayda, ormanlık alanda ilişkiye girdiği kuzeni tarafından öldürülen Ayşe Altundaş olayında katil zanlısı Mehmet Taşdelen emniyette verdiği ifadede "Ayşe, eşimden boşanmamı, dediğini yapmazsam beni öldüreceğini söyledi. Kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm" sözlerini sarfetti.
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