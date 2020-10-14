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14.10.2020 - 11:04 |

Gökhan Türkmen'den yeni albüm

Gökhan Türkmen’in bir yılda hazırladığı “Romantik” albümü 19 Kasım’da tüm dijital platformlarda. 2019’dan bu yana milyonların dinlediği şarkılarına yenilerini eklediği yeni albümüyle birlikte sanatçı, uzun bir aradan sonra konserlerine başlıyor.

Gökhan Türkmen'den yeni albüm

2019’dan bu yana her ay yayınlanan şarkılarıyla hayatlara dokunan Gökhan Türkmen, 4 yıl aradan sonra yeni albümünü sürpriz şarkılarla müzikseverlere sunuyor. 10 parçalık albümde 4 yeni şarkıyla yer aldığı albümün çıkış parçasının video klip yönetmenliğini ise Murat Joker gerçekleştirdi. Albüm, dijital platformların yanı sıra yine İngiltere’de Abbey Road Studios iş birliği ile plak formatında da sunulacak.

  

“Romantik” Konserlerle Geliyor; Hasret sona eriyor

Pandemi sürecinde dijital konserleriyle ses getiren Gökhan Türkmen 19 Kasım’da Romantikalbümüyle birlikte Kasım ve Aralık aylarında sevenleriyle buluşuyor. Sanatçı Kayseri, Trabzon, Denizli, Konya ve Mersin’de sağlık ve güvenlik koşulları göz önünde bulundurularak konser verecek. 

 

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