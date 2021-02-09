Gripin World Akustik serisi kapsamında sahnede

Gripin, ilk albümü "Hikayeler Anlatıldı" ile 2004 yılında müzikseverlerle buluştu. 2005 yılında 2. baskısı yayınlanan bu albümü, 2007’grubun ismini taşıyan "Gripin" albümü takip etti. 11 şarkının yer aldığı "M.S. 05.03.2010" albümü 2010 yılında dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Her açıdan grubun “kendi milatları” olarak tanımladıkları bu albümünün ardından, 2012 yılında "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar" yayımlandı. "Beni Boş Yere Yorma" adlı single çalışmasını 2016 yılında müzikseverlerle buluşturan Gripin, 2017 yılının son günlerinde "Nasılım Biliyor musun?" isimli albümünü yayımladı. Grup, 2020 yılında Ezginin Günlüğü tribute albümü için “Ebruli” isimli şarkıyı seslendirdi.

Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen “Dünya Kadar Müzik” kapsamındaki “World Akustik” konserleri, yayın sonrasında puhutv üzerinden de izlenebilir.

Tarih: 12 Şubat 2021, Cuma

Saat: 21:00

Adres: IG @yapikredibomontiada