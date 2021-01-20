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20.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Güncel sanatın ‘Acı Reçete’si

Yasemin Baydar, Birol Demir sanatçı ikilisinden mürekkep: mentalKLINIK’in güncel sanat dünyasına “acı bir reçete” olarak sunduğu ve Borusan Contemporary’de devam eden “ACI REÇETE #02” sergisi kapsamında düzenlenen konuşma etkinliğinin sonuncusu yarın yapılacak.

Güncel sanatın ‘Acı Reçete’si

Etkinliğin konuşmacıları, Viyana’daki MAK Müzesi Tasarım Koleksiyonu Yöneticisi ve Dijital Kültür Küratörü Marlies Wirth ile çalışmalarını küratör olarak Brüksel’de sürdüren Fredo De Smet. Sanatın ve sanatçıların teknolojinin sağladığı olanaklarla mevcut dünya gündemine nasıl bir yorum getirebileceğini konu alan etkinlik, saat 18.00’de Borusan Contemporary’nin YouTube kanalından izlenebilecek.

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