Güncel sanatın ‘Acı Reçete’si

Etkinliğin konuşmacıları, Viyana’daki MAK Müzesi Tasarım Koleksiyonu Yöneticisi ve Dijital Kültür Küratörü Marlies Wirth ile çalışmalarını küratör olarak Brüksel’de sürdüren Fredo De Smet. Sanatın ve sanatçıların teknolojinin sağladığı olanaklarla mevcut dünya gündemine nasıl bir yorum getirebileceğini konu alan etkinlik, saat 18.00’de Borusan Contemporary’nin YouTube kanalından izlenebilecek.