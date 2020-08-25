Hassan Rumi’den yeni single

Hassan Rumi, 18 Ağustos'ta albüm lansmanında tanıttığı kendine ait parcalarının her biri listelerde yüksek sıralara aday. Kısa sürede elde ettiği başarısını “Sonrası Var Mi?” ile katlayacak gibi görünen sanatçı, müzik dünyasına sunduğu orient elektronik pop tarzı, yorumu ve yeni şarkılarıyla adından çok söz ettirecek. 29 Ağustos'ta Ankara Kalesi'nde gerçekleşecek programda da sürpriz parçalarıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.