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25.08.2020 - 18:55 |

Hassan Rumi’den yeni single

Radyo listelerine ilk 40'tan giriş yaparak başarı elde eden parçası “Olayın Neydi Ki?”nin ardından yayınlanan “Sonrası Var mı?” bugün listelerde ve tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Hassan Rumi’den yeni single

Hassan Rumi, 18 Ağustos'ta albüm lansmanında tanıttığı kendine ait parcalarının her biri listelerde yüksek sıralara aday. Kısa sürede elde ettiği başarısını “Sonrası Var Mi?” ile katlayacak gibi görünen sanatçı, müzik dünyasına sunduğu orient elektronik pop tarzı, yorumu ve yeni şarkılarıyla adından çok söz ettirecek. 29 Ağustos'ta Ankara Kalesi'nde gerçekleşecek programda da sürpriz parçalarıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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