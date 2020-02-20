Hindi Zahra Ankara'ya geliyor

İlhamını Cheikha Rimitti ve Ali Farka Touré gibi isimlerden alan Hindi Zahra, güçlü vokaliyle Portishead’in vokalisti Beth Gibbons, Manu Chao, Billie Holliday ve Patti Smith gibi isimleri anımsatıyor. Müziğe 18 yaşında Paris’te başladı. İlk albümü "Handmad"i 2009'da ünlü ABD'li plak şirketi Blue Note Records etiketiyle yayımladı. Bu albümle En İyi Albüm dalında Prix Constantin sahibi oldu.



Kısa sürede, şarkıcı ve söz yazarı ekolünün günümüzdeki en özgün isimlerinden biri olmayı başardı. “Any Story”, “Un jour” ve “The Blues” gibi ülkemizde de çok sevilen şarkıların yer aldığı ikinci albümü "Homeland'i 2015'te yayımladı. Tala Hadid ve Fatih Akın gibi yönetmenlerin filmlerine yaptığı orijinal besteler ile başarısını iyice pekiştirdi. The Wire tarafından "Yeni Billie Holiday" olarak tanımlandı. Fransa’nın Grammy’si olarak adlandırılan Victoires de la Musique ödüllerinde En İyi Yeni Sanatçı dalında aday olarak gösterildi.