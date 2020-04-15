İFF özel seçkisinden kaçırılmayacak 5 film

10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali, COVID-19 salgınından dolayı ertelendi. An-cak festival izleyicilerinden ayrı kalmamak için yakın dönemden ödül almış 12 filmi MUBI üzerinden izleyicilerine açıyor. Festival, 10 Nisan’dan beri 12 gün boyunca her gün bir filmin paylaşıyor. 12 filmlik seçkide kaçırılmaması gereken 5 filmi seçtik. 10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali, COVID-19 salgınından dolayı ertelendi. An-cak festival izleyicilerinden ayrı kalmamak için yakın dönemden ödül almış 12 filmi MUBI üzerinden izleyicilerine açıyor. Festival, 10 Nisan’dan beri 12 gün boyunca her gün bir filmin paylaşıyor. 12 filmlik seçkide kaçırılmaması gereken 5 filmi seçtik.

“İmkânsızın Şarkısı” / “Norwegian Wood” (2010)

30. İstanbul Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü kazanan Tran Anh Hung imzalı film, Haruki Murakami’nin aynı adlı romanının uyarlaması. Film, 1960’lar Tokyo’sunda geçiyor ve genç bir adamın birbirinden çok farklı karakterlerde iki kadınla yakınlaşmasını konu alıyor. Hung’un hem Murakami’nin romanına sadık kalması hem de düz bir uyarlama denemeyecek yaratıcı bir sinema dili kullanması dikkat çekiyor. “İmkansızın Şarkısı”, güçlü atmosferiyle uzun süre akılda kalan bir film.

“93 Yazı / Summer 1993” (2017)

Carla Simón’un kendi çocukluğundan yola çıktığı “’93 Yazı”, 36. İstanbul Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü kazandı. Altı ya-şındaki Frida’nın annesinin ölümünün ardından amcasının yanına gitmesi ve buradaki yeni aileye uyum sağlamasını konu alan film, yakın dönemin en başarılı büyüme öykülerinden biri. Film 2017 yılında İspanya’nın Oscar adayıydı.

“Tony Manero” (2008)

Neslinin en önemli isimlerinden biri haline gelen Pablo Larrain’nin sinema severler tarafından keşfedildiği film “Tony Mane-ro”ydu. 28. İstanbul Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında Altın Lale kazanan film, Larrain’nin Pinochet Şili’siyle ilgili çektiği üçlemenin bir parçası. 1978’de geçen film “Saturday Night Live”ın ana karakteri Tony Manero’ya saplantı besleyen Şilili bir adamı merkeze alıyor. Film, karakteri ve dönemin Şili’si arasındaki benzerlik üzerinden ilerliyor ve karanlık bir Şili portresi çiziyordu.

Körlük / Blind (2014)

33. İstanbul Film Festivali’nden Altın Lale kazanan Norveç yapımı film, Eskil Vogt’un imzasını taşıyor. Film Oslo’da yaşayan görme engelli bir kadının dünyasını anlatan ve hikayesiyle ne kurgu ne gerçek ikilemi arasında gidip gelen bir yapım. Filmin izleyici-sini de karakterin dünyasına dahil eden anlatımı, gizemli öyküsüyle başarılı bir yapım.

“Oslo, 31 Ağustos / Oslo, August 31st” (2011)

Joachim Trier imzalı yapım, 31. İstanbul Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü kazandı. Bir günde geçen film, bağımlı genç bir adamın rehabilitasyondan çıkıp Oslo’da arkadaşlarını görüp bir iş görüşmesine gitmesini konu alıyordu. Başrolünde Anders Danielsen Lie’nin başarılı bir performans gösterdiği film, melankolik bir karakter dramı olarak yakın dönemin beğenilen yapımlarından.