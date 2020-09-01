İki acı kayıp

14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, bir süre Devlet Tiyatroları’nda da görev yaptı. 1992-2002 arasında televizyonda yayınlanan “Mahallenin Muhtarları” dizisinde Kemikkıran Kadriye karakteri çok sevildi. Tarık Akan ve Nurseli İdiz’in başrolünde oynadığı “Çözülmeler” ile “72. Koğuş” filminde rol aldı. Anıl’ın cenazesi, dün Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Oyuncu Haldun Boysan, başrolünü Jessica May ve Hilmi Cem İntepe’nin paylaştığı “Maria ile Mustafa” dizisinin çekimleri için bulunduğu Ürgüp’te kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Boysan’ın kaldığı otelde kalp krizi geçirmesi üzerine set çalışanları ve dizi ekibi, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boysan’ın vefat haberi üzerine rol arkadaşları ve set ekibi göz yaşlarına boğuldu.