İnönü Vakfı’ndan ‘sanal’ 100. yıl sergisi

Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı, Milli Mücadele kahramanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 48 yılını geçirdiği Ankara’daki Pembe Köşk, her yıl 23 Nisan ve 29 Ekim’i içine alan aylarda iki kez ücretsiz olarak ziyarete açılıyordu. TBMM’nin 100. yılının kutlandığı bu yıl 23 Nisan’da ise Pembe Köşk, koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez ziyarete kapatıldı.

Ancak “fiziki koşulların bu özel yılı kutlamak için engel olmadığı” düşüncesinden hareket eden İnönü Vakfı, İsmet İnönü’nün başkentteki ve Heybeliada’daki müze evlerini sanal olarak ziyarete açtı. Ayrıca İnönü Vakfı Arşivi’nden, “Kurtuluş Savaşı’ndan TBMM’ye Giden Yol” başlıklı bir online fotoğraf sergisi hazırladı. İsmet İnönü’nün kızı İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, “Karantinadan Pembe Köşk’ü seyrediyorum. Pembe Köşk oldum olası her 23 Nisan’da her yaşta çocuklarla dolup taştı. Kırmızı Türk bayrakları, marşları ile donandı, çınladı. Şimdi, o da karantinada...” dedi.



Heybeliada İsmet İnönü Evi



İnönü, 1924’te geçirdiği bir rahatsızlık sonrası istirahati için Heybeliada’da, eşyalı bir ev kiraladı. Bu dönemden sonra her yaz Heybeliada’daki eve gelen İnönü ailesi evi, 1934 yılında satın alırken, evin yeni eşyalarını İnönülere Atatürk hediye etti. 1992’den beri ziyaretçilere açık olan Heybeliada’daki İnönü Müzesi, koronavirüs salgını sebebiyle geçici süreliğine kapatıldı.



Pembe Köşk



İnönü’nün, 1923’te bir bağ evi olarak satın aldığı ve 1973 yılına kadar yaşadığı Pembe Köşk, Türkiye’nin sosyal ve kültürel hayatındaki ilklerin birçoğuna ev sahipliği yaptı. Atatürk’ün başkanlığında toplantılar,Ankara’nın ilk balosu, ilk konserler ve sergilerin düzenlendiği Pembe Köşk, 1988’den beri yılda iki defa farklı konulardaki sergilerle halka açılıyor. Evi 10 binden fazla kişi ziyaret ediyor.