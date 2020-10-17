Ishiguro’dan bir Kurusowa senaryosu

Deadline’da yer alan habere göre İngilizce çekilecek ve hikâyeyi Londra’ya taşıyacak bu yeni uyarlamanın senaryosunu ise “Beni Asla Bırakma”, “Günden Kalanlar”’ın Nobel Ödüllü yazarı Kazuo Ishiguro kaleme alacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise Bill Nighy ve Aimee Lou Wood yer alacak. Filmin ne zaman gösterime gireceği ise henüz bilinmiyor.