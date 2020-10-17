17.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Ishiguro’dan bir Kurusowa senaryosu
Japon yönetmen Akira Kurosawa’nın, hayatının son döneminde bir anlam bulmaya çalışan bir bürokratın yaşadıklarını anlatan 1952 yapımı “Yaşamak” filmi yeniden beyazperdeye uyarlanacak.
Deadline’da yer alan habere göre İngilizce çekilecek ve hikâyeyi Londra’ya taşıyacak bu yeni uyarlamanın senaryosunu ise “Beni Asla Bırakma”, “Günden Kalanlar”’ın Nobel Ödüllü yazarı Kazuo Ishiguro kaleme alacak. Filmin oyuncu kadrosunda ise Bill Nighy ve Aimee Lou Wood yer alacak. Filmin ne zaman gösterime gireceği ise henüz bilinmiyor.