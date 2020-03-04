Işık ustası fotoğraf sanatçısı Cem Bayoğlu

İhsan Dindar - milliyet.com.tr

İzmir’de doğup büyüyen sanatçı, üniversite eğitiminin ardından dil eğitimi için bir süreliğine Avustralya’ya gidiyor. Fotoğrafçılığın dijital tarafına ilk yolculuğu da orda okurken aldığı bir dijital fotoğraf makinası ile başlıyor.

2011 yılında kurduğu stüdyoyla birlikte portre, moda ve reklam fotoğrafları çekmeye başlıyor. Biz O’nu son yıllarda Instagram’dan, çektiği ünlülerin fotoğraflarıyla tanısak da kendisi hem toplumun hassasiyet gösterdiği konulara olan yaklaşımı hem de yurt dışındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Türkiye’nin gündeminde güncelliğini maalesef hiç yitirmeyen bir konu olan kadına şiddet, Cem Bayoğlu’nun bir sergisiyle dünya basınının dikkatini çekti. 14 fotoğraftan oluşan ve “One Billion Suffers” adını taşıyan sergideki çalışmalar kadına karşı şiddet temasını işlerken, bu konuda insanı daha derin düşünmeye sevk ediyor. Bu konunun taşıdığı önem ve toplumca takınılması gereken tavır düşünüldüğünde, sanatın bu konudaki işlevi de devreye bu gibi yapıtlarla giriyor.

Şimdi gelelim asıl bahsetmek istediğim işlere… İzmir’deki stüdyosunda çektiği fotoğraflar doğup büyüdüğü kentin sınırlarını çoktan aşmış durumda. Bu işlerin limitli sayıdaki basımları başta Paris olmak üzere, farklı yerlerdeki fuarlarda sanatseverlerle buluşuyor. Bunların sonuncusu sanatın başkenti ünvanını her şeye rağmen vazgeçmeden taşımaya devam eden Paris’teki ‘Paris Maison et Objet’ fuarı oldu. Bu fuarda Bayoğlu’nun ‘Sinful Colors’ ve ‘Berceste’ serilerinden fotoğraflar yer aldı. Özellikle Sinful Colors (Günahkar Renkler) adını taşıyan ve herhangi bir edit içermeyen fotoğraflardan oluşan seri, fuarın en dikkat çeken yapıtları arasında yerini aldı.

Bu serilerdeki yapıtlara fotoğraf sanatçısının kendi kişisel web sitesi www.cembayoglu.com

ya da benim de kendisini tanımama vesile olan günümüzün en önemli sosyal medya mecrası Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. www.instagram.com/cembayoglu

Işıkla bir barok dönem ressamı titizliğiyle çalışmayı seven Cem Bayoğlu, renkleri de kendisine has bir tarzda harmanlamayı tercih ediyor. Pek çok ünlü ismin onunla çalışmasının altında yatan nedenlerden biri de bu titizliği olsa gerek. Birçok ünlü ismin O’nunla çalışmasının altında yatan nedenlerden biri de bu titizliği olsa gerek.

Bundan sonraki süreçte sanatçının, günümüzde belki de bir nebze ihmal edilen fotoğrafa sanat perspektifinden yaklaşımıyla kazandıracağı yeni projeleri ve ünlülerle olan çalışmalarını merakla takip edip, buradan da aktaracağım.

Bir vesileyle kendisiyle bir araya gelip gölgeler ve ışık üzerine konuşmanın ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim. Kendisini tanımama vesile olan Ara Güler ile birlikte yer aldığı fotoğrafından da yola çıkarak, hem Cem Bayoğlu’nun üstatlarla anıları hem de onun fotoğrafa bakışını kendi ağzından öğrenmenin, fotoğrafın sanatsal algılanışı açısından, özellikle de bu alanda yolun başında olanlar için çok faydalı olacağı kanaatindeyim.

Bitirirken Cem Bayoğlu’nun Instagram bio kısmında yer alan sözüyle, muhtemelen fotoğrafa dair bir nevi bakışını da özetleyebilecek sözü Türkçeleştirip yazmak istedim. “Gördükleriniz benim, düşündükleriniz sizin”.