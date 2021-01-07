İsrailli grup Marsh Dondurma ve Riff Cohen'den ortak çalışma

Grubun lideri Dotan Yogev 16 yıl önce Maraş Dondurma'nın tadını çıkardığı Türkiye ziyaretinden döndü. Kudüs merkezli bandosunu kurdu ve bir isme ihtiyacı olduğu için önerdiği 'Mars Dondurma' müzisyenleri tarafından beğeniyle karşılanır ve böylece Marsh Dondurma doğar (Marsh kelimesi aynı zamanda bando geleneğini ifade eder)

O zamandan beri 16 üyeli grup, Balkan, Afrika, Orta Doğu, ve caz müziğinden ilham alarak dünyanın dört bir yanında performans sergiledi. Dünya 2020'de COVID için kilitlendiğinde, grup performans göstermeyi bırakmak zorunda kaldı ve bu zamanı yeni bir EP kaydetmek için kullandı.

Nubian Ali Hassan Kuban'ın 70'lerde ünlenen Sukkar Sukkar'ın yepyeni enerjik yorumu, böyle bir zamanda tam da ihtiyacınız olan şey. Şarkının yeni sözleri tamamlandıktan sonra, Cezayir ve Fas kökenli İsrailli şarkıcı Riff Cohen, modern ve renkli yorumunu masaya getirdi. Müzik videosu, bir Kudüs hurdalığında, eve kapanma dönemleri arasında çekildi. Kasvetli gerçekliğin ortasında bir yaşam kutlaması olarak.