İstanbul festivali biletleri satışta

Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gösteriliyor, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları filmleri hem çevirimiçinde hem de Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması’nda da gösterime girecek. Festival kapsamında ekim ayında toplam 40 yeni film gösteriliyor. 39. İstanbul Film Festivali, Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında her gün üçer fiziksel gösterim düzenleyecek. Tüm filmlerin sinema ve çevrimiçi gösterim takvimi ve çizelgesine film.iksv.org sitesinden ulaşılabilir.



