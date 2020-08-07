İstanbul Müzik Festivali bu yıl dijital ortamda

“Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” teması etrafında şekillenen festival konserlerinin çekimleri İstanbul’daki ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki tarihi mekânlarda gerçekleştiriliyor.



Bu yıla özel olarak dijital bir programla hayata geçirilecek festival kapsamında izleyicili bir konser düzenlenecek; Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 19 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek konsere Kovit-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda izleyici alınacak. Festival programındaki tüm konserlerin kayıtları video formatında dijital ortamda yayımlanacak ve fiziki konserlere oranla daha erişilebilir bilet fiyatlarıyla, Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından sanatseverlere ulaşacak. “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılını kutlayacak olan 48. İstanbul Müzik Festivali’nin ayrıntılı programı https://muzik.iksv.org/ adresinden duyurulacak.



