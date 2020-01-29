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29.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İyi ki doğdun Bob Marley

Reggae ustası, kitleleri peşinden sürükleyen, özgürlük, sevgi ve hayata olan tutkusunu her alanda ifade eden Bob Marley’in 75. doğum günü Zorlu PSM’de kutlanıyor.

İyi ki doğdun Bob Marley

İstanbullu reggae grubu Bosphoroots’un Bob Marley için çalacak. İstanbul’da kurulan ve roots reggae’yi temel alarak müziğinde dub, reggae fusion ve reggae revival türlerini harmanlayan Bosphoroots’un Marley için dinamik bir performans sergileyecek. 7 Şubat’taki etkinlik için kapı açılış saati 20.30. 

MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
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