29.01.2020 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
İyi ki doğdun Bob Marley
Reggae ustası, kitleleri peşinden sürükleyen, özgürlük, sevgi ve hayata olan tutkusunu her alanda ifade eden Bob Marley’in 75. doğum günü Zorlu PSM’de kutlanıyor.
İstanbullu reggae grubu Bosphoroots’un Bob Marley için çalacak. İstanbul’da kurulan ve roots reggae’yi temel alarak müziğinde dub, reggae fusion ve reggae revival türlerini harmanlayan Bosphoroots’un Marley için dinamik bir performans sergileyecek. 7 Şubat’taki etkinlik için kapı açılış saati 20.30.