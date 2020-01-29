İyi ki doğdun Bob Marley

İstanbullu reggae grubu Bosphoroots’un Bob Marley için çalacak. İstanbul’da kurulan ve roots reggae’yi temel alarak müziğinde dub, reggae fusion ve reggae revival türlerini harmanlayan Bosphoroots’un Marley için dinamik bir performans sergileyecek. 7 Şubat’taki etkinlik için kapı açılış saati 20.30.