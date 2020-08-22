22.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Jane Birkin: Kimse onun yerini alamaz
Fransız şarkıcı Serge Gainsbourg ile 70’li yıllarda hem müzikal hem sinemasal anlamda ortak çalışmalara imza atan ve onunla yaşadığı tutkulu aşkla sansasyonel bir yaşama sahip olan Jane Birkin, hayatını anlattığı anı kitabı “Munkey Diaries” ile bir kez daha gündeme geldi.
İngiliz medyasında haftanın kitabı seçilen 2018’de yayınlanan kitapta, 73 yaşındaki Birkin 1968’de tanıştığı ve 13 yıl birliktelik yaşadığı Gainsbourg’e olan aşkıyla ilgili çarpıcı detayları açıkladı. Birkin, kitapta kendisine ve kızları Charlotte’a karşı dominant olmasına rağmen “sırılsıklam aşık” olduğu Gainsbourg’ün bazen 4 ay banyo yapmadığını ifade etti. Bir keresinde Gainsbourg ile kavga ederken dikkatini çekmek için Fransa’nın başkenti Paris’teki Seine Nehri’ne atladığını itiraf eden Birkin, “şiddetli ilişkilerinin” ardından “Kimse asla onun yerini alamaz” dedi.