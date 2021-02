"Take Me To The Moon ”, Valeria Stoica'nın yüce sesiyle büyütülen zamansız melodileri oluşturmak için zarif gitar melodilerinin, cesur ritimlerin ve elektronik manzaraların kusursuz bir şekilde bir araya geldiği ışıltılı ve unutulmaz bir şarkı.“ Take Me To The Moon ”, yakında çıkacak olan Ep'in ilk şarkısı. DRAMA - Act 2 , 2020'de piyasaya sürülen ve çok beğenilen “DRAMA - Act 1” in devamı niteliğinde olacak ve bu yıl yayınlanacak. “DRAMA - Act 2”, izleyiciyi DRAMA projesinin eşsiz tiyatro atmosferine, en yeni geziye götürecek. Kadebostany'nin tekil müzikal ve görsel evrenine.

Söz yazarı / yapımcı Guillaume de Kadebostany, nam-ı diğer Başkan Kadebostan olan Kadebostany, "Castle in the Snow", "Mind if I Stay", "Early Morning Dreams,", "Save Me" ya da Beyoncé'nin “Crazy in Love”'ına getirdiği yeni yorum ile (Grinin 50 Tonu) büyük başarı kazandı. Kavramsal Kadebostany Cumhuriyeti bayrağı altında Kadebostany, tekil pop müzik markası, benzersiz görsel kimliği ve muazzam canlı performansları ile hızla geniş bir alanda dikkat çekti. Kadebostany, lideri tarafından en iyi şekilde “kitlesel çekiciliğe sahip sofistike müzik” olarak tanımlanan modern bir pop müzik vizyonu çiziyor.

Kadebostany'nin şarkıları Youtube'da 1 milyardan fazla dinleyiciye ulaştı. Ekip, son birkaç yılda 25'ten fazla ülkede, Sziget, Chill Out, Fusion, Montrö Caz Festivali, Dour gibi önemli festivaller de dahil olmak üzere 500'den fazla canlı performans sergiledi.