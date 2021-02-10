10.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Kandinsky’nin nadir eseri müzayedede
Soyut ve dışavurumcu işleriyle tanınan Ermeni asıllı ressam Arshile Gorky ile 20. yüzyıl soyut sanatının ünlü ressam ve kuramcılarından Wassily Kandinsky’nin nadir iki eseri, Sotheby’s müzayede evinin düzenleyeceği bir müzayedede sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Eserler, Londra’da önümüzdeki 25 Mart tarihinde düzenlenecek akşam satışında koleksiyonerlerle buluşacak. ARTnews’in haberine göre, 1970’li yıllardan bu yana Avrupalı bir koleksiyonerin koleksiyonunda bulunan iki eser yıllar sonra ilk kez görülecek. İsmini açıklamayan Avrupalı koleksiyonerin 1970’li yıllarda aldığı eserlerin açık artırmada toplamda 3.7 milyon sterline (yaklaşık 5.8 milyon dolara) satılması bekleniyor.