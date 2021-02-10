Kandinsky’nin nadir eseri müzayedede

Eserler, Londra’da önümüzdeki 25 Mart tarihinde düzenlenecek akşam satışında koleksiyonerlerle buluşacak. ARTnews’in haberine göre, 1970’li yıllardan bu yana Avrupalı bir koleksiyonerin koleksiyonunda bulunan iki eser yıllar sonra ilk kez görülecek. İsmini açıklamayan Avrupalı koleksiyonerin 1970’li yıllarda aldığı eserlerin açık artırmada toplamda 3.7 milyon sterline (yaklaşık 5.8 milyon dolara) satılması bekleniyor.