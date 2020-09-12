Kapatılan gece kulübünde ilk sergi

The Guardian’da yer alan habere göre kulüp, Berlin’de yaşayan 115 sanatçının karantina döneminde yaptığı eserlerin yer aldığı “Studio Berlin” isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi sebebiyle önceki aylarda Berlin’deki tüm gece kulüpleri tamamen kapatılmıştı. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan gece kulüplerinden Berghain’a destek olmak için koleksiyoner Christian Boros, Berghain ile işbirliği yaparak bu projeyi başlattı. 9 Eylül’de başlayan sergide, aralarında Olafur Eliasson, Aleksandra Domanovic, Julia Phillips’in de yer aldığı 115 sanatçının, heykel, resim, fotoğraf ve enstalasyon çalışmaları yer alıyor. “Studio Berlin”in biletlerinden elde edilen gelir ise sergide aynı zamanda rehberlik yapan kulüp çalışanlarına verilecek.