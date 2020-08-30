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30.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Kara panter’e veda

‘Kara panter’e veda

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk siyahi süper kahramanı “Black Panther”i canlandıran Amerikalı aktör Chadwick Boseman, 4 yıldır mücadele ettiği kolon kanserine yenildi

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk siyahi süper kahramanı “Black Panther”i canlandıran Amerikalı aktör Chadwick Boseman, önceki gün 43 yaşında hayata gözlerini yumdu. Boseman’ın ailesi, oyuncunun Twitter hesabı aracılığıyla “Chadwick Boseman’ın ölümünü ölçülemez bir kederle doğruluyoruz” notunu düşerek sanatçının dört yıldır mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştüğünü belirtti. Marvel Entertaintment, sosyal medya hesabından “Kalplerimiz kırıldı. Mirasınız sonsuza kadar yaşayacak. Huzun içinde uyu” notunu paylaştı. Aktörün hayranları ise Boseman’ın “Avengers: Infinity War”daki “Wakanda Forever!” sözünü paylaşarak aktöre veda etti.

Küçük rollerle parladı

Chadwick Aaron Boseman, 29 Kasım 1976 yılında Güney Carolina’da hemşire anne ve bir işçi babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1995’te T.L Hanna High School’dan mezun olan Boseman, buradaki ilk yılında vurularak öldürülen sınıf arkadaşı için yazdığı ilk oyunu “Crossroad”ı sahneledi. 2000 yılında ise Washington D.C.’deki Howard Üniversitesi’nden mezun oldu. Boseman’ın oyunculuk kariyeri ise 2013 yılında televizyondaki küçük rolleriyle başladı. 2013’te “42” filmindeki beyzbol yıldızı Jackie Robinson’ı canlandırmasıyla yapımcıların dikkatini çekti. Boseman, bir röportajında siyah bir oyuncu olarak beyazlarla aynı fırsatlara sahip olmadıkları konusunda sektörü ve toplumu eleştirmişti. 

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