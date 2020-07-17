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17.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Karanlık Lord’un kıyafeti satışta

Los Angeles ve Londra merkezli Prop Store, önümüzdeki ay düzenleyeceği müzayedede aralarında “Rocky”, “V for Vendetta” ve “The Godfather Part II” filmlerinin de yer aldığı pek çok klasik filmden yaklaşık 850 nesneyi satışa sunacak.

Karanlık Lord’un kıyafeti satışta

Rolling Stone’da yer alan habere göre “Alien” filminde kullanılan Nostromo uzay gemisinin minyatürü, “Star Wars: New Hope”un 1977 yılına ait tanıtım turundan Darth Vader kostümü ve Tom Cruise’un “Top Gun”da giydiği savaş pilotu kasklarından biri açık artırmada en çok öne çıkan objeler arasında yer alıyor. Müzayede yetkilileri, 11 metrelik Nostromo minyatürünün 300 bin ile 500 bin dolar arasında, Dart Vader kostümünün 150 bin ile 300 bin dolar arasında ve Cruise’un ‘Maverick’ kaskının 50 bin dolara satılacağı tahminlerinde bulunuyor.

Müzayede, 26 ile 27 Ağustos tarihleri arasında Prop Store’un internet sitesi üzerinden canlı bir şekilde yayınlacak. 

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