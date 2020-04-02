Karantina altında ev sanat okulu

Sosyal izolasyon döneminde hemen herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimi ekmek pişirip sosyal medyadan paylaşıyor, kimi evinde sergi açıyor. Bu günleri iyi değerlendirmek adına yerli ve yabancı bazı kurumlar ve uygulamalar da sanat dersi niteliğinde ücretsiz videolar paylaşmaya başladı. Biz de evde sanatla ve onun tarihiyle iç içe olmak isteyenler için bu hesapları derledik.

Bob Ross ile Resim Sevinci

Pazar günleri ekrana elinde boya paletleriyle çıkan ve herkesin Bob Amca diye tanıdığı ressam Bob Ross’un resim yaptığı programlar yeniden TRT 2’de ekranlara geliyor.

1983’te yayına başlayan “Resim Sevinci” adlı program 10 yıldan uzun süre yayınlandı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Televizyondaki programında naif hareketleri ve ince mizahı ile insanlar tarafından çok sevilen Bob Ross, 30 dakikadan kısa sürede tamamladığı manzara resimleriyle izleyenlerin sevgisini kazanmıştı. Ressam ve televizyoncu olan Ross, 4 Temmuz 1995 yılında hayatını kaybetmişti. Bir dönemin efsanesi Ross’un videolarına Youtube’dan da ulaşmak mümkün.

SmartHistory

Sanat tarihçileri Dr. Beth Harris ve Dr.Steven Zucker tarafından kurulan kâr amacı gütmeyen SmartHistory, antik dönemden moderne, Çin’den Peru’ya kadar sanat tarihi konularında 800’den faza üretilmiş sanat videosunu takipçilerine sunuyor. Buradan önemli dönemlerin anlatımlarını da kronolojik sırayla izleyerek sanat tarihi konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu videolara SmartHistory’nin internet sitesinden ya da Youtube adresinden ulaşabilirsiniz.

Khan Academy Türkçe

Eğitimci Salman’ın dünyada herkese bedelsiz eğitim mottosuyla yola çıktığı web sitesi, birçok alan ve seviyede derslerin videolarına ev sahipliği yapıyor. Tabii ki sanat tarihi açısından da zengin bir video arşivine sahip kuruluşun Türkçe internet sitesinden düzenli bir şekilde sanat tarihi dersleri alabilirsiniz. Bunun yanında kuruluşun Youtube hesabından J. Paul, Getty Müzesi’nde yer alan bir mumyanın mumyalanma sürecinin, Salvador Dali’nin “Eriyen Saatler” tablosunun incelendiği videolarını izleyebilirsiniz.

The Metropolitan Museum

MET Museum’ın “The Artist Project” adlı 6 sezonluk video dizisinde çağdaş sanatçılar MET’in koleksiyonunda yer alan çalışmaları yorumluyor. Aynı zamanda kitap olarak da basılan projede sanatçılar, müzenin koleksiyonundan seçtikleri eserlerin kendi sanatlarıyla nasıl ilgili olduklarını açıklıyor. Bu seriyi müzenin internet sitesinden izleyebilirsiniz.

İstanbul Modern

İstanbul Modern, 2012 yılından beri düzenlediği ve uluslararası müze profesyonellerini Türkiye ile buluşturan “Müzeler Konuşuyor” adlı söyleşi formlarını müzenin Youtube hesabından izleyebilirsiniz. Ayrıca müze, “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar” sergisi kapsamında sanatçılar ve zanaatkarla yapılan röportajları da önceki günlerde sanat severlere sunmaya başladı.

Artrageous with Nate

Tanıtım videosuna göre Nate Hack, nerede olursa olsun yaratıcılığını keşfetmek için dünyayı dolaşan bir sanatçı. Youtube hesabından paylaştığı videolarında sanat, mimari ve tiyatro alanında insanlarla röportaj yaparak farklı bakış açıları getiriyor. Ayrıca teknoloji yardımıyla çoğu artık hayatta olmayan sanatçılarla bir araya geliyor. Bu projesiyle Emmy Ödülü’ne değer görülen Nate’in video montaj yöntemiyle Andy Warhol’la hamburger yediği videosu milyonlarca kez izlenmiş.

Perry’den online dersler

Turner Ödüllü sanatçı Grayson Perry, önceki günlerde evde vakit geçirenler için sanat dersleri vereceğini duyurdu. Sanatçı, “Grayson’s Art Club” adıyla yayınlanacak derslerde izleyicilere çeşitli sanat biçimlerini nasıl yapacaklarını öğretecek. Ayrıca sanatçı insanlara sanat eserleri için ilham vermeyi ve pandemi bittikten sonra ortaya çıkan bu eserleri de sergilemeyi hedefliyor.

Sahte mi, gerçek mi?

Tüm bunların yanı sıra eğer sanatla ilgili hem heyecanlı hem de öğretici bir dizi arıyorsanız “Fake and Fortune” tam size göre. Gazeteci Fiona Bruce ve sanat uzmanı Philip Mould’un yer aldığı belgesel dizide ikili sanat eserlerinin gerçek olup olmadığını araştırıyorlar. Diziyi BBC One’dan izlemek mümkün.