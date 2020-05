Karayip Korsanları yoluna kadın liderle devam ediyor

Thedisinsider’da yer alan habere göre yapım ekibinde yer alan bir isim, serinin 5 filminde Kaptan Jack Sparrow’u canlandıran Johnny Deep’in yeni filmde yer almayacağını sızdırdı. Depp yerine stüdyo, serinin yeni filmi için bir kadın başrol oyuncusu arıyor. Disney’in yeni kadın baş karakter için listesinin en üstündeki isim ise “Doctor Who”, “Guardians of the Galaxy” ve “Jumanji: The Next Level”dan tanınan Karen Gillan. Hikâye ise Gillan’ın canlandıracağı Redd isimli bir kadın korsanın macerasını anlatacak. Ancak Gilan’ın stüdyo ile resmi olarak görüşme yapıp yapmadığı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.