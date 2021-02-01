Katledilen kadınlar boş koltuklarda…

Festivali organize eden sanat komitesi yaptığı açıklamada, “Sosyal yaşantının neredeyse tümünün durma noktasına geldiği pandemi sürecinde ilki gerçekleştirilecek olan Kadın Oyunları Festivali’nin bir festivalden daha öte amaçlara hizmet edeceği umudunu taşıyoruz. Her gün fiziksel veya psikolojik erkek şiddeti ya da sosyal, ekonomik, siyasal bir hak kaybı ile gündeme gelen ülkemiz kadınlarının her alanda mücadelesine omuz vermek, farkındalık oluşturmak amacı ile sanatın gücünü kullanmaya karar vererek yola koyulduk” ifadelerine yer verdi. Sanatın yetkinleştirici, bütünleştirici, iyileştirici gücü düşüncesiyle hazırlanacak olan Kadın Oyunları Festivali 4-11 Mart tarihleri arasında Ankara’da AST Bilkent Sahne’de ve 17-27 Mart tarihleri arasında ise Ayvalık’ta Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde yapılacak.

Ramize Erer sergisi

Hem fiziksel hem dijital olarak yapılması beklenen festivale pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda seyirci kabul edilecek. Diğer yandan pandemi kuralları gereği boş bırakılacak koltuklara, cinayetlere kurban giden kadınların fotoğrafları asılacak. Bu koltuklar da satışa açılacak ve destek olmak isteyenler bilet alabilecek. Elde edilen gelirin bir bölümü kadın mücadelesine destek veren bir kuruma bağışlanacak. Bağış yapılan kurum festival sonrasında kamuoyuna duyurulacak. Uluslararası üne sahip karikatürist Ramize Erer’in kadın temalı karikatürleri de festival süresi boyunca Bilkent Center’da görülebilecek. Festivalin ayrıntılı programı önümüzdeki günlerde duyurulacak.