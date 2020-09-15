Keşmekeş'ten İngiltere'de yeni albüm

Anadolu’nun renkli ezgilerini Avrupa’ya taşıyan grubun albümünde, Aşık Mahzuni Şerif’ten Cem Karaca’ya en ünlü ozanlarımızın ve sanatçılarımızın etkisini hissetmek mümkün.

Profesyonel iş yaşamları nedeniyle son 20 yılını İngiltere’de geçiren müzik tutkunu arkadaşların 2019 yılında kurduğu “Keşmekeş” adlı müzik grubunun Yarem ismiyle piyasaya çıkan albümü müzikseverlerle buluştu. Küçük yaştan itibaren enstrüman almanın dahi imkansız olduğu ortamlarda çeşitli zorluklarla yetişen ancak müzikten ve kariyerlerinden asla vazgeçmeyen dostlar, 20 yıllık müzik geçmişlerini bu albüm aracılığıyla müzikseverlere aktarmış adeta. Anadolu’nun unutulmaz parçalarından izler taşıyan ve çoğunlukla memleket hasreti, aşk, insan sevgisi gibi konuların anlatıldığı albüm, çağdaş halk müziğinin modern tarzdaki yorumu, kültürel renklerin güzel bir ahengi olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu’nun eşsiz ezgilerini Avrupa’ya taşıyan müzik elçileri, tamamen özgün bir tarzla dinleyicileriyle buluşuyor.

‘Yarem’ dijital platformlarda yerini aldı

Dostluğun itici gücüyle müzikte buluşup kendi bestelerini seslendiren grup üyeleri, yaşamlarında olduğu gibi albümde de insanı odağına alıyor. “Önce insan” diyerek yola çıkan dostlar, albümde yer alan şarkılarda geçen; gurbet, özlem, zaman, sevgi, hoşgörü gibi kavramlarla, sevenlerine anlamlı mesajlar veriyor. DMC Müzik etiketiyle çıkan albüme ismini veren ‘Yarem’ parçasının video klibi de netd müzik’in yanı sıra tüm dijital platformlarda yerini aldı. Bir milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan Yarem parçasıyla gönülleri fetheden albümün mutfağında ise birbirinden değerli isimler yer alıyor. Niyazi Albay, albüme besteleri, seslendirmesi ve bağlamasıyla katkı sunarken, gitarda Salman Sobe, ritimde ve davulda Nihat Jemsher, perküsyonda ve vokalde Rıza Koyupınar yer alıyor. Grubun her bir üyesi birden fazla enstrümana hakim olması ile biliniyor.

Aralarında CEO da var avukat da

2000 yılında Londra’da Grup Anatolia ile başlayan müzik yolculuklarını Keşmekeş ile sürdüren grup, oldukça renkli isimlerden oluşuyor. Albümde yer alan parçaların söz ve müziklerine imza atan Niyazi Albay, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinden Peker Holding Londra’da CEO’luk görevini yürütüyor. Grubun diğer üyeleri de farklı iş alanlarında başarılı birer iş insanı profili çiziyor. Profesyonel iş yaşamlarının yanı sıra müzikte de başarısını ortaya koyan ve İngiltere’de yoğun ilgi gören grup üyeleri, yakın zamanda gerçekleşecek olan keyifli konserlerle sevdiklerine “Merhaba” diyecek.