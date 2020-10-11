Kız çocuklarına özgüven aşılanıyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, AKİŞ GYO iştiraki olarak beş yılda 1,5 milyon misafiri ağırladı. Akiş GYO ilk kez yayımladığı “Sürdürülebilirlik Raporu” ile faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin yanında, topluma duyarlı ve toplumsal fayda sağlayan adımlar atıldığını gösterdi.

Birleşmiş Milletler’in 2012 yılında ilan ettiği ve 11 Ekim’de dünya çapında kutlanan ‘Dünya Kız Çocukları Günü’, kız çocuklarına hayata eşit şanslar tanınması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. 11 Ekim tarihinden önce açıklanan “Sürdürülebilirlik Raporu”nda KidZania İstanbul, 2016 yılından bu yana öncü projeler ile çocukların eğlenerek öğrenmesinde önemli rol oynuyor.

‘Kız çocukları ‘erkek’ mesleklerini daha az tercih ediyordu’

KidZania İstanbul, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre erkek mesleği olarak değerlendirilen inşaat, itfaiye, kurye ile gizli ajan aktivitelerini 2014–2016 yılları arasında deneyimleyen 450 bin çocuğun verilerini inceledi. Bu aktivitelere erkek çocuklarının kızlara göre yüzde 18 daha fazla katıldığı gözlemlendi.

Erkeğe atfedilen meslekleri kadınların yaptığını gören kız çocukları bu mesleklere eğilim gösterdi

KidZania İstanbul, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında, 2017-2019 yılları arasında pilot projeye başladı. 2017-2019 yıllarında gizli ajan, inşaat, itfaiye ve kurye aktivitelerini deneyimleyen 750 bin çocuğun meslek eğilimi incelendi. Söz konusu aktivite alanlarında görevli süpervizörleri kadın olarak belirledi. Bu düzenleme neticesinde; kız çocuklarının erkeklere göre yüzde 28 oranında daha çok katılım gösterdiği görüldü.

Ebru Timur: ‘Amacımız optimum düzeyde toplumsal fayda sunabilmek’

KidZania İstanbul, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini iştiraki olduğu Akiş GYO’nun yayımladığı ilk kapsamlı Sürdürülebilirlik Raporu’nda açıkladı. KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, “Sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve üniversiteler aracılığıyla beş yıl boyunca 120 bin misafiri KidZania İstanbul’da ücretsiz olarak ağırladık. İmkânı olmayan çocukları eğlenerek öğrenme deneyimi için bu yıl da şehrimizde misafir etmeye devam ediyoruz. Akiş GYO ile ortak sürdürülebilirlik raporumuzda belirttiğimiz üzere, önümüzdeki dönemde de kız çocuklarının özgüvenlerini artırırken ilham almalarını sağlayacak projelerimizle devam ediyoruz. Optimum düzeyde toplumsal fayda sağlayabilmek istiyoruz” dedi.