Kolektif İstanbul Minnoş ile dans ettiriyor

Anadolu ve Balkan müziğini sürprizleriyle harmanlayan Kolektif İstanbul, bu kez “Minnoş” ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Grup, çeşitli versiyonları bulunan anonim şarkıyı Agopyan yorumu ile referans aldı. Parçayı ise grubun kurucu üyesi Fransız müzisyen Richard Laniepce kendine has aksanıyla seslendirdi.

Klarnetler, saksofonlar, suzafonlarla enerjisini hiç düşürmeyen şarkının videosunu ise Fransız yönetmen Stephan Talneau çekti. En temel ilhamlarını sokaktan ve hayattan aldıklarını belirten Kolektif İstanbul, yeni teklinin klibi için yine İstanbul sokaklarını seçti. Kaykaylar üzerinde göbek atarak, şarkı söyleyerek İstanbul’un en güzel sokaklarında çekilen klip, renkliliğiyle ve canlılığıyla bu kış günü yine sevenlerinin içini ısıtacak.