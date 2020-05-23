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23.05.2020 - 01:27 |

Koray Candemir sessizliğini bozuyor

‘Şairin Elinde’, ‘Renklerin İçinde’, ‘Nefesini Tut’, ‘Yıldızların Altında’ gibi her biri hit olmuş şarkıların etkileyicisi sesi Koray Candemir, uzun süren sessizliğini “İhtimaller” ile bozuyor.

Koray Candemir sessizliğini bozuyor

Candemir, müziğinde modern rock ve alternatif pop öğelerini barındıran, melankolik bir aşk hikayesi anlatan yepyeni şarkısını 29 Mayıs Cuma günü dinleyicileriyle paylaşmaya hazırlanıyor.

Türk rock tarihinin efsane gruplarından Kargo’nun (1994-2008) solistliğini yapan ve MaSKott’un kurucularından olan Candemir, ‘İhtimaller’ şarkısı ile müzikteki çeyrek asırlık deneyimini, yepyeni bir enerjiyle birleştiriyor 

‘İhtimaller’in Doğan Tanyer imzası taşıyan ve pandemi öncesinde çekilen video klibinde, geniş bir cast ve grup performansı dikkat çekiyor. 

Yaratımında Can Baydar & Koray Candemir imzası taşıyan İhtimaller’in aranjesinde birçok önemli ismin aranjörlüğünü de üstlenen Serkan Çeliköz ismi yer alıyor. Mix’ini ülkenin en değerli prodüktörlerinden Tarkan Gözübüyük’ün üstlendiği şarkının Mastering’ini Grammy Ödüllü Evren Göknar gerçekleştirdi.  Şarkının kayıtlarında ve videosunda davulları Kurban’dan tanıdığımız Burak Gürpınar çalarken, bas gitarda Cemre Kabaş, gitarlarda Cem Şahin ve Can Baydar’ı görüyoruz. Şarkının kayıtları Cazmaster ve Pür stüdyolarında yapıldı.

25 yıllık kariyerinde ikisi solo olmak üzere toplam dokuz stüdyo albümüne imza atan Koray Candemir; The state51 Conspiracy ve GRGDN ortak yapımı olan yeni albümünü 2020 sonbaharında dinleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

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