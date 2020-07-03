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03.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

küçük İskender anılıyor

Geçen yıl 3 Temmuz’da yaşama veda eden küçük İskender, bugün Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılacak.

küçük İskender anılıyor

Müzisyen Can Bonomo, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda saat 16.00’da şair için bir anma yapılacağını duyurdu.

Notos’tan özel sayı

Notos, yaptığı bütün yazar dosyalarını kalıcı bir kaynağa dönüştüren anlayışıyla bu sayısında 30 yılı aşan yazı hayatında şiir, deneme, inceleme-eleştiri, roman, serbest metin, derleme, günce türlerinde olmak üzere 50’den fazla kitap üreten küçük İskender’e yöneliyor. Notos’un küçük İskender’in şiir dünyasını ortaya koymaya çalıştığı dosyada Gonca Özmen, Haydar Ergülen, Asuman Susam, Salih Bolat ve Memet Fuat’ın yazıları; Latife Tekin, Orhan Alkaya, Nazmi Ağıl ve Deniz Durukan’ın küçük İskender’le zamanında yaptığı kısa soru yanıtlar; küçük İskender’den ve şiirinden etkilenen iki şair Şakir Özüdoğru ve Kerim Akbaş ile yapılmış kısa söyleşiler ve Onur Aşkın ile Seda Mit’in desenleri yer alıyor.

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