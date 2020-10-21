Kültür ve sanat merkezlerine Güvenli Turizm Sertifikası

RoyalCert Türkiye, kültür ve turizm organizasyonlarına ev sahipliği yapan işletmelere talep etmeleri halinde herhangi bir ücret talep etmeden Güvenli Turizm Sertifikası verecek.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde bugün ve yarın gerçekleştirilecek Cem Yılmaz gösterileri öncesi RoyalCert Türkiye tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Merkez, denetimler kapsamında Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı.

Söz konusu uygulama başladıktan sonra kültür ve sanat merkezleri arasında bu belgeyi alan ilk işletmenin Bostancı Gösteri Merkezi olduğu bildirildi.

RoyalCert Türkiye tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen 10 kriter baz alınarak verilen belgenin, otel restoran ve tur araçlarında olduğu gibi kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan işletmelerde de yaygınlaşası bekleniyor.

'Kültür ve sanat etkinlik tesislerini ücretsiz sertifikalandıracağız'

Alphan Namlı, bakanlık tarafından kültür ve sanat tesisleri için hazırlanan sertifikasyon programı kapsamında işletmeleri 10 başlıktan oluşan kriterleri baz alarak denetlediklerini söyledi.

Namlı, 'Seyircinin tesise girişinden çıkışına kadar lavabolar, mutfaklar ve sahne gibi tüm alanlarda söz konusu kriterleri dikkate alarak denetim gerçekleştiriyoruz.' diye konuştu.

Burada da maske ve mesafe başta olmak üzere her türlü tedbirin alındığını, kapasitenin 2 bin 500'den yarıya indirildiğini, koltukların 'bir dolu bir boş' şeklinde dizayn edildiğini anlatan Namlı, konukların içinin rahat olması gerektiğini bildirdi.

Namlı, 'Program uygulamaya geçtikten sonra kültür ve sanat tesislerinden yoğun bir Güvenli Turizm Sertifikası talebi almaya başladık. Biz de şirket olarak tüm kültür ve sanat tesislerinin sertifikalandırılmasında hizmet vereceğiz. Herhangi bir ücret talep etmeksizin tiyatro, kültür ve sanat etkinlikleri yapan tesislerimizi sertifikalandıracağız.' ifadelerini kullandı.