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19.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Lars von Trier’den ‘The Kingdom’a 3. sezon

Lars von Trier, 1990’ların ünlü dizisi “The Kingdom”ın üçüncü sezonunu çekmeyi planlıyor.

Lars von Trier’den ‘The Kingdom’a 3. sezon

 Birinci sezonu 1994’de ikinci sezonu ise 1997’de yayınlanan ve kültleşen dizi doğaüstü olayların yaşandığı bir hastanedeki olayları konu alıyor. Dizinin üçüncü sezonunun beş bölümden oluşması ve çekimlerinin 2021’de yapılması planlanıyor. Lars von Trier’in orijinal seride olduğu gibi üçüncü sezonu da Niels Vorsel ile birlikte kaleme alacak ve adı “The Kingdom Exodus” olacak

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