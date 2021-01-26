Lennon’un ülkeye dönüş heyecanı

Sky News’ta yer alan habere göre teyze Smith, Lennon’un 8 Aralık 1980 yılında Amerika’da öldürülmesinin ardından gelen taziye mektuplarını cevaplarken gazeteci Judith Simons’un taziye mektubuna verdiği yanıt, Lennon’un İngiltere’ye dönme isteğini netleştiriyordu. Lennon’un teyzesi, gazeteci Simons’a “Lennon’la ölümünden bir gün önce konuştuk ve İngiltere’ye döneceği için çok heyecanlı olduğundan bahsediyordu. Yaşanan bu korkunç şeyi kabul etmeye çalışıyorum ama çok zor. Ölmeden önceki gece telefon etti. İngiltere’ye döneceği için heyecandan ölüyordu. Beni görmek için sabırsızlanıyordu” diye yazdı

Beatles tarihçisi Mark Lewisohn mektubun, Lennon’un 10 yıl sonra ilk kez 1981 yılında İngiltere’ye döneceği konusunun doğrulanmasına yardımcı olduğunu söyledi. Lennon, 1969 yılında Britanya’dan ayrılmıştı.