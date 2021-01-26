Lennon’un ülkeye dönüş heyecanı
Yoko Ono ile evlendikten sonra Beatles’tan ayrılan ve Amerika’ya yerleşen, uzun yıllar ülkesi Britanya’dan uzak kalan Lennon’un ölmeden önce ülkesine dönmek için bir seyahat planladığı netleşti. Müzik hatıraları derlemesi yapan Tracks Ltd. adlı şirket, İngiliz müzisyen John Lennon’un teyzesi Mimi Smith’in müzisyenle son telefon görüşmeleri ortaya çıkardı.
Sky News’ta yer alan habere göre teyze Smith, Lennon’un 8 Aralık 1980 yılında Amerika’da öldürülmesinin ardından gelen taziye mektuplarını cevaplarken gazeteci Judith Simons’un taziye mektubuna verdiği yanıt, Lennon’un İngiltere’ye dönme isteğini netleştiriyordu. Lennon’un teyzesi, gazeteci Simons’a “Lennon’la ölümünden bir gün önce konuştuk ve İngiltere’ye döneceği için çok heyecanlı olduğundan bahsediyordu. Yaşanan bu korkunç şeyi kabul etmeye çalışıyorum ama çok zor. Ölmeden önceki gece telefon etti. İngiltere’ye döneceği için heyecandan ölüyordu. Beni görmek için sabırsızlanıyordu” diye yazdı
Beatles tarihçisi Mark Lewisohn mektubun, Lennon’un 10 yıl sonra ilk kez 1981 yılında İngiltere’ye döneceği konusunun doğrulanmasına yardımcı olduğunu söyledi. Lennon, 1969 yılında Britanya’dan ayrılmıştı.