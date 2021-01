Leonardo Dicaprio Filmleri: Dicaprio'nun Oynadığı En Beğenilen Filmler

Leonardo di caprio Hollywood’un en sevilen aktörlerinden birisidir. Aynı zamanda Oscar ödülü de kazanmış olan Leonardi di caprio Amerikalı bir aktördür. Leonardi di caprio hem oyuncu hem de yapımcıdır. Bazı filmlerde yapımcılık rolünü de üstlenmiştir. 1974 doğumlu olan Leonardi di caprio’nun tam adı ise Leonardo Willhelm DiCaprio’dur. Leonardi di caprio pek çok dalda ödüle layık görülmüş aynı zamanda en iyi erkek oyuncu ödülünü de kazanmıştır. Başrolünde yer aldığı Titanik filmi ile ünü iyice dünya çapında artmıştır. Dünyada en çok tanınan aktörler arasında yer almayı başarmıştır. Leonardi di caprio Akademi ve Bafta ödüllerini de kazanmıştır. Filmlerinde oynamış olduğu karakterlerle ünlenen Leonardi di caprio Amerika’nın en sevilen aktörlerinden bir tanesidir. Sinema dalında toplam 5 tane ödülü bulunmaktadır. Aynı zamanda sayısız ödül için de yine aday gösterilmiştir. Hazırlanan bu listede en iyi Leonardi di caprio filmlerini bulabilirsiniz. Bu listeyi mutlaka incelemelisiniz



1) Şöhret

Leonardo Dicaprio’nun ilk filmlerinden bir tanesidir. 1998 yılında gösterime girmiş olan Şöhret filmi IMDb puanı 6.3’dür. İzlenmeye değer olan filmlerden olan Şöhret filminin başrolünde ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio yer almaktadır. Komedi ve drama türünde ki çekilmiş olan bir filmdir. Filmin yönetmeni ise ünlü yönetmen Woody Allen yer almaktadır.



2) Hızlı ve Ölü

Bir diğer Leonardo Dicaprio filmi de Hızlı ve Ölü filmidir. Aksiyon ve romantik türünde çekilmiş olan bu film kadın bir silahşörün hikayesini anlatmaktadır. Ellen adındaki kadın silahşör kasabaya gittikten sonra kasaba halkı ile karşı karşıya gelir. Filmin yönetmeni ise Sam Rami’dir. Leonardo Dicaprio başrol oyuncularındandır. IMDb puanı 6.5’dir.



3) Tutkunun Şairleri

1995 yapımlı olan Tutkunun Şairleri Leonardo Dicaprio’nun başrolünde yer aldığı bir filmdir. Biyorafi, dram ve romantik film türünde çekilmiş olan bu film evli ve tecrübeli olan iki tane şairin yaşadığı aşk hikayesini konu edinmektedir. Oldukça tutkulu ve güzel bir filmdir. Mutlaka izlemeniz gereken Leonardo Dicaprio filmleri arasındadır. IMDb puanı ise 6.6’dır.



4) Don’s Plum

Leonardo Dicaprio’nun gençlik filmlerinden bir tanesidir. Don’s Plum filmi 2001 yılında izleyici ile buluşmuştur. 5.8 IMDb puanına sahip olan başrolünde Leonardo Dicaprio gibi ünlü isimlerin yer aldığı bu film komedi ve dram alanında çekilmiş bir filmdir. Film genel olarak Los Angeles’ta geçmektedir.



5) Mahluklar 3

1991 yapımlı olan bu film Leonardo Dicaprio’nun en genç olduğu zamanlarda çekilmiş bir filmdir. IMDb puanı 4.3 olan bu film izlenmeye değer olan filmler arasındadır. Komedi ve korku türünde çekilen bu filmde Leonardo Dicaprio henüz 17 yaşında idi. Uzun metrajlı filmlerden bir tanesidir.



6) Kumsal

2000 yapımlı olan Kumsal filminin yönetmeni Danny Bolye’dur. Filmin türü macera dram ve romantik türüdür. Leonardo Dicaprio baş rolde yer almaktadır. 2000 yılında gösterime girmiş en iyi filmlerden olarak kabul edilmektedir. Tropikal Cennet adlı yerin bulunması için arayış içerisinde olan ekibin yaşamış olduğu aksiyon ve maceraları anlatan bir filmdir. 6.6 IMDb puanı bulunmaktadır.



7) Marvin’in Odası

Dram türü filmleri ile meşhur olan Leonardo Dicaprio’nun bir diğer dram filmi de Marvin’in Odası filmidir. Lösemi hastasının acı hikayesini anlatan bu filmin IMDb puanı 6.7 olarak belirlenmiştir. 1996 yapımlı olan bu film Leonardo Dicaprio’nun en iyi filmleri arasında yer almaktadır.



8) Romeo ve Juliet

Leonardo Dicaprio’nun en sevilen filmlerinden bir tanesidir. Bir aşk filmi olan Romeo ve Juliet izlenmeye değer olan filmlerden bir tanesidir. IMDb puanı 6.8 olan bu film Romeo ve Juliet adlı romandan esinlenerek film haline getirilmiştir. Filmin türü ise romantik ve dramdır. 1996 yapımlı bir filmdir.



9) J. Edgar

2011 yapımlı olan J. Edgar filmi 50 yıl boyunca Amerika’da federal devlette figür haline gelmiş olan adamın hikayesini anlatmaktadır. Biyografi ve dram türünde çekilen bu film izlenmeye değer bir filmdir. Filmin yönetmeni Clint Eastwood’dur. 6.6’lık bir IMDb puanı bulunan J. Edgar filmi Leonardo Dicaprio’nun görüş ayrılığı yaşamış olduğu bir film olarak kayıtlara geçmiştir.



10) Bu Çocuğun Hayatı

Bu Çocuğun Hayatı filmi 1993 yapımlı bir filmdir. Leonardo Dicaprio, Robert De Niro gibi oyuncuların yer aldığı bu film biyografi ve dram türündeki filmlerdendir. Gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılmış bir filmdir. Filmin yönetmeni ise Michael Caton Jones’dur. İzlenmeye değer olan bir gençlik filmidir. 7.3 IMDb puanı bulunur.



11) The 11th Hour

1997 senesinde beyaz perde de izleyici ile buluşan filmlerden olan The 11th Hour filmi 7.3 IMDb puanına sahiptir. Leonardo Dicaprio gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı bu film Belgesel türünde çekilmiş olan bir filmdir. Fimin yapımcısı da yine aynı şekilde anlatıcı pozisyonunda yer alan Leonardo Dicaprio’dur.



12) Günlük

Gençlik filmlerinden olan Günlük filmi de Leonardo Dicaprio’nun en sevilen filmlerinden bir tanesidir. 1995 yılında gösterime giren Günlük filmi 7.3 IMDb puanına sahiptir. Basketbolcu olmak isteyen bir gencin daha sonra kötü yolu düşmesi ile birlikte bu hayallerini yarı da bırakılıp bırakılmayacağını anlatan bir filmdir.



13) Hayallerin Peşinde

En sevilen Leonardo Dicaprio filmlerinden olan Hayallerin Peşinde 2008 yapımlı bir filmdir. Uluslararası film puanlamasın da 7.3 puan almayı başarmıştır. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Sam Mendes yer almaktadır. Bir ailenin kendi çocuklarını yetiştirme konusunda ki yaşadığı sıkıntıları ele alan çok sürükleyici bir filmdir. Dram ve romantik türünde çekilmiş filmlerdendir.



14) Göklerin Hakimi

Göklerin Hakimi filmi 2004 yılında yapılmış olan filmlerden bir tanesidir. 7.5 IMDb puanı ile ön plana çıkan Göklerin Hakimi filmi ünlü yönetmen olan Howard Hughes’in yönettiği bir filmdir. Biyografi ve dram türünde çekilen Göklerin Hakimi filminin başrolünde usta oyuncu Leonardo Dicaprio yer almıştır. Leonardo Dicaprio’nun ikinci kez Oscar adaylığına gösterildiği filmdir.



15) New York Çeteleri

Leonardo Dicaprio’nun en iyi macera filmlerinden biri olarak bilinmektedir. New York Çeteleri 7.5 IMDb puanına sahiptir. Dram ve gerilim türünde çekilmiş bir Leonardo Dicaprio filmidir. Bu film ile iyice ünlenen Leonardo Dicaprio 2002 yılının en beğenilen filmine imza atmayı başarmıştır.



16) Hubble 3D

Leonardo Dicaprio’nun ilk 3 boyutlu filmidir. Belgesel türünde çekilen bu film Uzay teleskobunu onarmak için harekete geçiren astronatların maceralarını anlatmaktadır. Bu maceraları anlatan da ünlü oyuncu Leonardo Dicaprio’DUR. 7.8 IMDb puanına sahip olan Hubble 3D filmi 2010 yılında gösterime girmiştir. 2010 yılında en sevilen Leonardo Dicaprio filmleri arasında yer almıştır.



17) Gilbert’in Hayalleri

Leonardo Dicaprio en sevilen filmleri arasında yer alan bu film 7.8 IMDb puanı bulunur. Gilbert’in Hayalleri filmi dram filmlerinden bir tanesidir. Leonardo Dicaprio’nun Hollywood’a ilk olarak tanıtılan filmlerin başında yer almaktadır. Bu film sayesinde ünlü oyuncu kendini sinema sektöründe iyice ön plana çıkarmıştır. Oscar adaylığı da bu filmden sonra gösterilmiştir.



18) Titanik

Dünya’nın en beğenilen ve en çok izlenilen filmleri arasında kuşkusuz titanik filmi gelmektedir. Titanik filmi 7.8 IMDb puanına sahip olan oldukça sürükleyici bir filmdir. Filmin yönetmeni ise ünlü yönetmen James Cameron’dır. Amerikan yapımlı bir film olan Titanik filminin başrolünde Leonardo Dicaprio yer almaktadır.



19) Kanlı Elmas

Macera filmlerinin en iyi oyuncularından olan Leonardo Dicaprio Kanlı Elmas filmi ile iyice ününe ün katmıştır. Kanlı Elmas filmi 2006 yılında gösterime girerek sinema severler tarafından tam not almıştır. Öyle ki filmin IMDb puanı da 8.0 olarak belirlenmiştir. En çok rağbet gören Leonardo Dicaprio filmleri arasında yer almaktadır.



20) Muhteşem Gatsby

Dram ve romantik türünde çekilen bu film 2013 yapımlı bir filmdir. Leonardo Dicaprio’nun başrolünde yer aldığı bu film izlenmeye değer olan filmler arasındadır. Aynı zamanda ünlü şarkıcılardan olan Jay Z ve Beyonce gibi sanatçılar da yine bu filmde yer almaktadır. 7.3 IMDb puanına sahip olan bir filmdir.



21) Diriliş

Son yıllarda beyaz perdede izleyici ile buluşmuş olan en güzel Leonardo Dicaprio filmlerinden bir tanesidir. Diriliş filmi 8.0 IMDb puanı olan filmlerdendir. Aksiyon macera ve biyografi film türü ile çekilmiş olan diriliş filmi Leonardo Dicaprio’ya Oscar ödülünün kazanmasına sebep olacak bir filmdir. Mutlaka izlenmesi gereken Leonardo Dicaprio filmlerinden biridir.



22) Sıkıysa Yakala

2002 yapımlı olan Sıkıysa yakala filmi 8.1 IMDb puanı bulunan bir filmdir. Dram ve biyografi türünde çekilmiş olan sıkıysa yakala filmi oldukça sürükleyici bir senaryoya sahiptir. Eğer dram filmleri izlemeyi seviyorsanız bu filmi de mutlaka izlenecek filmler listesine dahil etmeniz gerekmektedir. Leonardo Dicaprio filmde yine başroldedir.



23) Zindan Adası

2010 yapımlı bir film olan Zindan Adası filmi en beğenilen Leonardo Dicaprio filmlerinden biridir. 1954 yılında yaşanan olayları anlatan gerilim tadında izleyeceğiniz en güzel filmler arasındadır. Katilin bulunduğu tımarhaneden kaçışını anlatan zindan adası filmi 8.1 IMDb puanına layık görülmüştür. İki dedektifin bir katilin peşinde olduğu bir filmdir.



24) Para Avcısı

2013 yapımlı bir film olan Para Avcısı Leonardo Dicaprio’nun biyografi türünde çekmiş olduğu filmlerden bir tanesidir. Zenginliğe kısa sürede erişen bir adamın daha sonra farklı yolsuzluk olaylara karışmasını konu edinen bir filmdir. Bu film tamamen gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılmıştır. IMDb puanı ise 8.2 olarak belirtilmiştir.



25) Zincirsiz

Son yıllarda piyasada yer almış olan en iyi Leonardo Dicaprio filmleri arasında yer almaktadır. Köle olan Django adlı karakteri eşini kurtarmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne gider. Filmin başrol koltuğunda ise Leonardo Dicaprio gibi ünlü isimler yer almaktadır. Dram türünde çekilen en iyi örnek filmlerden olarak kabul edilmektedir. 8.4 IMDb puanı bulunur.



26) Before The Flood

En sevilen Leonardo Dicaprio arasında yer alan bu film belgesel türünde çekilen bir filmdir. Bu belgesel de aynı zamanda eski Amerika başkanı Barrack Obama’da yer almaktadır. National Geographic ile birlikte yapılan bir projedir. Bu belgesel 8.3 IMDb puanı alarak çok beğenilmiştir.



27) Köstebek

Filmin yönetmenliğini Martin Scorsese üstlenmiştir. Başrolünde ise Leonardo Dicaprio yer almaktadır. Bu film aynı zamanda birden fazla ödüle layık görülmüş bir film olmuştur. Gerilim ve dram türünde izleyebileceğiniz en iyi filmlerden olan köstebek filmi 2006 yılında gösterime girerek 8.5 gibi oldukça yüksek IMDb puanı almış bir film olmuştur.



28) Başlangıç

En çok beğenilen Leonardo Dicaprio filmleri arasında Başlangıç filmi yer almaktadır. 8.8 gibi oldukça yüksek IMDb puanını almayı başarmış bir filmdir. Top 250 listesine bakılınca dünyanın en iyi filmleri arasında gösterilmiştir. Sinema severler tarafından yapılan oylar neticesinde 14. Sırada yer almayı başarmış bir filmdir. Aksiyon ve macera dalında çekilmiş bir filmdir.



29) Yalanlar Üstüne

2008 yılında yapılmış ve gösterime girmiş bir Leonardo Dicaprio filmidir. 7.1 puan alarak izleyicilerin en beğendiği filmlerden bir tanesi olmuştur. Bu film çıktığı yıl en beğenilen Leonardo Dicaprio filmlerinden bir tanesi olmuştur. İzleyici tarafından tam not almayı başaran Yalanlar Üstüne filmi mutlaka izlenmesi gereken bir filmdir.



30) Bir Zamanlar Hollywood’da

2019 yılında gösterime girmiş olan Bir Zamanlar Hollywood’da filminin yönetmenlik koltuğunda ünlü yönetmen olan Quentin Tarantino oturmaktadır. Filmin başrolünde her zaman ki gibi usta oyuncu Leonardo Dicaprio yer almaktadır. Aynı zamanda Al Pacino ve Margaret Qualley gibi oyunular da yine bu filmde sahne almıştır. 7.7 IMDb puanına sahiptir.



31) Grant

Grant filmi Leonardo Dicaprio’nun 2020 yılında çıkarmış olduğu filmlerden bir tanesidir. Aynı zamanda bu filmin baş yapımcısı da yine usta oyuncu Leonardo Dicaprio’dur. 7.8 IMDb puanı bulunan bu dizi mutlaka izlenmesi gereken yeni bir Leonardo Dicaprio filmidir. ABD yapımlı olan bu film aynı zamanda ülke televizyonlarında da yayınlanmaktadır.



32) Evdeki Düşman

2009 yılında gösterime giren Evdeki Düşman filminin yönetmenlik koltuğunda Jaume Collet Serra oturmaktadır. 20 milyon dolarlık bütçe ile oluşturulan bu film 80 milyon hasılat elde etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri yapımlı olan ve başrolünde Leonardo Dicaprio gibi oyuncular yer aldığı bu film izlenmeye değer filmlerdendir.



33) Ice On Fire

İce on fire filmi 2019 yılında beyaz perdede gösterime girmiştir. Bu filmde Leonardo Dicaprio anlatıcı pozisyonundadır. Belgesel türünde çekilen Ice On Fire’ın yapımcılığını da Leonardo Dicaprio üstlenmiştir. Bu filmin yönetmenlik koltuğunda da Leila Conners oturmaktadır. ABD yapımlı olan filmlerdendir. 2019 yılında gösterime girmiş ve 2019’da en sevilen belgesellerden olmuştur.



34) Saturday Night Live

Ünlü oyuncunun televizyondan yayınlanan filmlerinden bir tanesidir. 2014 yılında yayınlanan Saturday Night Live filmi izleyici tarafından tam not almayı başarmıştır. Filmin ana karakteri Cameo adlı karakterdir. 6.7 IMDb puanı bulunan bu film Leonardo Dicaprio’nun sevilen filmleri arasındadır. Eğer izlemediyseniz bu filmi de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.



35) The Ivory Game

2016 yapımlı olan bu film Leonardo Dicaprio’nun yapımcılığını yapmış olduğu filmlerden bir tanesidir. Film kısa süre içerisinde bütün platformlardan da yayınlanmıştır. Yönetmenlik koltuğunda ise Richard Ladkani ve Kief Davidson oturmaktadır. 7.8 IMDb puanına sahip olan bu film izlenilesi ve Leonardo Dicaprio başarılı yapımcılık deneyimi geçirdiği bir filmdr.



36) Robin Hood

2018 yılında çekilen bu film izleyici tarafından beğenilmiş filmlerden bir tanesidir. Leonardo Dicaprio’nun yine yapımcılık koltuğunda oturduğu bu filmin yönetmeni ise Otto Bathrust’tur. Robin Hood efsanesinin tekrardan beyaz perdeye aktaran bu film için 100 milyon dolar bütçe ayrılmıştır. Robin Hood filmi 5.3 IMDb puanına sahip bir filmdir.



37) Gecenin Kanunu

Amerikan suç filmlerinden bir tanesi olan Gecenin Kanunu filminin yönetmenliğini Ben Affeck yapmaktadır. Filmin yapımcılığında ise yine Leonardo Dicaprio yer almaktadır. 2016 yılında gösterime girmiş olan bu film için 65 milyon dolar bütçe ayrılmıştır. Gerilim aksiyon türünde çekilmiş olan bu film 6.4 IMDb puanı bulunmaktadır.



38) Kardeşim İçin

Kardeşim İçin filmi 2013 yapımlı bir filmdir. Leonardo Dicaprio filmin yapımcılığını üstlenmiştir. 116 dakikalık bir ABD yapımı olan bu film Leonardo Dicaprio’nun en iyi filmlerinden bir tanesidir. Bol aksiyonlu ve gerilimli filmlerden olan Kardeşim İçin filmi uluslararası arenada ki film puanı ise 6.8 olarak belirlenmiştir



39) Kız ve Kurt

Kırmızı başlıklı kız romanından uyarlanan bu film 2011 yapımlı bir ABD filmidir. Bu film için 42 milyon dolar bütçe ayrılmış ve 90 milyon hasılat elde edilmiştir. Leonardo Dicaprio filmin yapımcısıdır. Kanada’da çekilen bu filmin başrolünde ise Billy Burke ve Amanda Seyfried gibi oyuncular yer almaktadır. 5.5 IMDb puanı vardır.



40) Zirveye Giden Yol

ABD yapımlı filmlerden biri olan Zirveye Giden Yol filminin yapımcısı usta oyuncu ve yapımcı Leonardo Dicaprio’dur. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise George Clooney oturmaktadır. 7.1 IMDb puanı bulunan bu film izlenmeye değer olan bir filmdir. Filmin aynı zamanda senaristi de yönetmenliğini de yaptığı George Clooney’dir. Sürükleyici bir senaryoya sahip olan filmlerdendir.