Marsh Dondurma ve Cohen’den şarkı

Grubun lideri Dotan Yogev 16 yıl önceki Türkiye ziyaretinde Maraş dondurmasını deneyimledi ve aynı yıllarda Kudüs merkezli bandosunu kurarken bir isme ihtiyacı olduğu için gruba ‘Marsh Dondurma’ adını koymak istedi. Grup üyeleri tarafından onay alan müzisyen, gruba bu ismi verdi. 16 üyeli grup, Balkan, Afrika, Orta Doğu, ve caz müziğinden ilham alarak dünyanın dört bir yanında performans sergiledi. Dünya 2020’de COVID için kilitlendiğinde, grup performans göstermeyi bırakmak zorunda kaldı ve bu zamanı yeni bir EP kaydetmek için kullandı. Grup, Nubian Ali Hassan Kuban’ın 70’lerde ünlenen ‘Sukkar Sukkar’ını Riff Cohen ile tekrar seslendirdi.