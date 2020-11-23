MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Martin Gore'dan yeni besteler yolda
ABONE OL
23.11.2020 - 14:10 |

Martin Gore'dan yeni besteler yolda

Efsanevi grup Depeche Mode’un söz yazarı ve kurucu üyesi Martin Gore, yeni parçası “Mandrill”ı Türkiye’de GRGDN Muzik’in temsil ettiği Mute etiketiyle yayınladı. “Mandrill”, sanatçının 29 Ocak 2021’de çıkacak olan “The Third Chimpanzee” isimli EP’sinde yer alan beş enstrümantal parçadan biri olma özelliğini taşıyor.

Martin Gore'dan yeni besteler yolda

Martin Gore tarafından yazılan parça, bu sene Santa Barbara – Kaliforniya’da Electric Ladyboy stüdyosunda kaydedildi. Albümde yer alan diğer dört parça gibi yoğun ve şiddetli bir elektro tınıya sahip “Mandrill”, Martin Gore’un müzikal kimliğini son derece vurgulayan bir parça olarak dinleyicilere sunuluyor. 

The Third Chimpanzee”, dijital ve fiziksel olarak yayınlanacak.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erzurum’da silah ticareti operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Erzurum’da silah ticareti operasyonu! 10 kişi tutuklandı

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurdu

Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurdu

Sıradaki Haber