Martin Gore'dan yeni besteler yolda

Martin Gore tarafından yazılan parça, bu sene Santa Barbara – Kaliforniya’da Electric Ladyboy stüdyosunda kaydedildi. Albümde yer alan diğer dört parça gibi yoğun ve şiddetli bir elektro tınıya sahip “Mandrill”, Martin Gore’un müzikal kimliğini son derece vurgulayan bir parça olarak dinleyicilere sunuluyor.

“The Third Chimpanzee”, dijital ve fiziksel olarak yayınlanacak.