23.11.2020 - 14:10 |
Martin Gore'dan yeni besteler yolda
Efsanevi grup Depeche Mode’un söz yazarı ve kurucu üyesi Martin Gore, yeni parçası “Mandrill”ı Türkiye’de GRGDN Muzik’in temsil ettiği Mute etiketiyle yayınladı. “Mandrill”, sanatçının 29 Ocak 2021’de çıkacak olan “The Third Chimpanzee” isimli EP’sinde yer alan beş enstrümantal parçadan biri olma özelliğini taşıyor.
Martin Gore tarafından yazılan parça, bu sene Santa Barbara – Kaliforniya’da Electric Ladyboy stüdyosunda kaydedildi. Albümde yer alan diğer dört parça gibi yoğun ve şiddetli bir elektro tınıya sahip “Mandrill”, Martin Gore’un müzikal kimliğini son derece vurgulayan bir parça olarak dinleyicilere sunuluyor.
“The Third Chimpanzee”, dijital ve fiziksel olarak yayınlanacak.