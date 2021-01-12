Martin Gore'dan yeni şarkı

Gore, yeni şarkısını şu sözlerle açıklıyor: “İnsan sesine benzeyen, insan sesini anımsatan çeşitli vokalleri yeniden sentezledim. Bu yüzden parçaya bir maymunun adını verdim. Bunun geri kalan parçalara devam etmek için iyi bir tema olabileceğini düşündüm.”

Tüm EP'de olduğu gibi sinematik bir müzikal manzara çizen “Howler”, Martin Gore tarafından yazıldı ve Santa Barbara – Kaliforniya’da Electric Ladyboy stüdyosunda kaydedildi.