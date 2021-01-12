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12.01.2021 - 14:34 |

Martin Gore'dan yeni şarkı

Efsanevi grup Depeche Mode’un şarkı yazarı ve kurucu üyelerinden Martin Gore, yeni parçası “Howler”ı Türkiye’de GRGDN Müzik’in temsil ettiği Mute etiketiyle yayınladı. The Third Chimpanzee’de yer alan beş enstrümantal parçadan biri olan “Howler”, sanatçının bu EP için kaydettiği ilk şarkı olma özelliğini taşıyor.

Martin Gore'dan yeni şarkı

Gore, yeni şarkısını şu sözlerle açıklıyor: “İnsan sesine benzeyen, insan sesini anımsatan çeşitli vokalleri yeniden sentezledim. Bu yüzden parçaya bir maymunun adını verdim. Bunun geri kalan parçalara devam etmek için iyi bir tema olabileceğini düşündüm.”

Tüm EP'de olduğu gibi sinematik bir müzikal manzara çizen “Howler”, Martin Gore tarafından yazıldı ve Santa Barbara – Kaliforniya’da Electric Ladyboy stüdyosunda kaydedildi.

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