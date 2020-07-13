Metth'ten yeni albüm

Güçlü düetleriyle adından söz ettiren albüm, yepyeni sürpriz düetleriyle yeniden dikkat çekecek gibi görünüyor. Kaan Boşnak, Ceren İdil, Simülasyon, GRKM, KÖK$VL, Bixi Blake ve Asena albüme deluxe versiyonla dahil olan isimlerden bazıları olmakla birlikte albümde Khontkar, Lil Zey, Ceg, Young Bego, Myndless Grimes, Fornicras, MAW ve Ege Çubukçu düetleri de bulunuyor. Kapak tasarımının Arda Ergün’e ait olduğu albümün mix işlemleri Can Paşa, mastering işlemleri ise Barry Allen (Khontkar) imzası taşıyor.

1993 yılında İzmir’de dünyaya gelen Metth, küçük yaşlarda başladığı müzik hayatına yaptığı birçok mixtape ve stüdyo albümüyle devam etti. İzmir’in ghettosu denilebilecek bir yerde zorlu bir çocukluğun ardından, üniversite eğitimi için bir süre İzmir’den ayrıldı. Erken yaşlarda müzik dünyasında kendine yer bulan Metth, ilk demolarını Khontkar ile aldı.

İlk mixtape albümü METTHTAPE’i 2011 yılında RedKeys Music çatısı altında yayınlayan Metth, mixtape kültürünün Türkiye’deki önemli örneklerinden birini verdi. Khontkar ile birçok çalışmada bir araya gelen başarılı rapçi 2015 yılında Khontkar’ın NOBODI albümünde yer aldıktan sonra, Hakettiğimi Ver isimli single çalışmasıyla dijital müzik dünyasına merhaba dedi. 2017 yılında RedKeyGang la Familia albümünde yer aldığı şarkılarla dikkatleri üzerine çeken rapçi, 2018 yılında Khontkar ile yine METTHTAPE mixtape serisinin son albümünde yer alan Para Vermem isimli single çalışmasıyla geniş kitlelere ulaştı. 2019 yılının başlarında ise Kalbinin Sesini Dinle isimli EP çalışmasının ardından, Temmuz ayında sunduğu ilk longtime albümü olan METFLIX ile seneyi taçlandırdı. 2020’de METFLIX’in deluxe versiyonunu yayınladı.