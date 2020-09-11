Murakami’nin öyküleri animasyon oluyor

Murakami’nin “Blind Willow, Sleeping Woman” adlı kitabından uyarlanan animasyon filmi, Fransa’da dijital animasyonun gelişmesine öncülük eden Peter Földes’in oğlu ve kısa animasyon filmleriyle dikkat çeken Pierre Földes tarafından çekiliyor. Yönetmenin yazarın 6 öyküsünü iç içe geçirmesiyle ortaya çıkan film, kayıp bir kedi ile konuşan bir kurbağanın, Tokyo’yu depremden kurtarmaya çalışan bir bankacının, onun mutsuz eşi ve şizofren bir muhasebeciye yardım etmesini anlatıyor. Fragmanı yayınlanan filmin 2022’nin ilk yarısında çekimlerinin tamamlanması bekleniyor. Filmin fragmanı Pierre Földes’in Vimeo hesabından izlenebilir.



