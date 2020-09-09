NEFEST ileri bir tarihe ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl ilk kez gerçekleşmesi planlanan NEFEST, müzik dünyasında unutulmaya yüz tutmuş geleneksel nefesli çalgıların kültürel değerini gelecek nesillere aktarmayı, yaygınlaştırmayı ve korumayı amaçlıyor. Festival Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü İlkay Serpil Çelik yaptığı açıklamada “Hem bakanlıkla hem de yerel yönetimle yapılan görüşmeler sonrasında festivalin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda görüş birliğine vararak bu yönde bir karar alınmıştır. Ancak kültür ve sanata katkı yapmayı amaçladığımız ve bu konseptte uluslararası düzeyde ilk defa yapılması planlanan bu festivali ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz” dedi.



