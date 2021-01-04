Notos’tan rap sayısı

Türkçe Rap’i şiirle bağları, müzikal özellikleri, söylem biçimleri, tarihi ve siyaseti üzerinden ele alan bu dosyada Begüm Kovulmaz, Tunç “Turbo” Dindaş, Deniz Durukan ve Ayşecan Aral’ın yazıları; Selin Çınar, Onur Aşkın, Turbo ve Seda Mit’in illüstrasyonları yer alıyor. Fuat, Çağrı Sinci, Kayra, Ağaçkakan, Da Poet ve Ethnique Punch “Şiirden Liriğe, Ozandan MC’ye: Türkçe Rap’in Sesleri” soruşturmasına yanıtlarıyla katkıda bulunuyor.