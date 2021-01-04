04.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Notos’tan rap sayısı
Notos 84’üncü sayısı olan Ocak-Şubat’ta Türkçe rap’e yöneliyor. Sözlü kültür, müzik, edebiyat arasındaki etkileşimin son 20 yıldaki en önemli verimi, Almanya ve ABD’deki hip hop ve rap kültürüyle köklenip gelişen ve kendine has bir müzik kültürü oluşturan Türkçe Rap oldu.
Türkçe Rap’i şiirle bağları, müzikal özellikleri, söylem biçimleri, tarihi ve siyaseti üzerinden ele alan bu dosyada Begüm Kovulmaz, Tunç “Turbo” Dindaş, Deniz Durukan ve Ayşecan Aral’ın yazıları; Selin Çınar, Onur Aşkın, Turbo ve Seda Mit’in illüstrasyonları yer alıyor. Fuat, Çağrı Sinci, Kayra, Ağaçkakan, Da Poet ve Ethnique Punch “Şiirden Liriğe, Ozandan MC’ye: Türkçe Rap’in Sesleri” soruşturmasına yanıtlarıyla katkıda bulunuyor.