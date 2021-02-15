O’Art, ilk online sergisi “Şimdi 2021”i sanat severlerle buluşturuyor

O’Art, Covid-19 salgını nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelmenin kısıtlandığı bu günlerde yeni yılın ilk sergisi ‘ŞİMDİ 2021’i dijital ortamda sanatseverler ile buluşturuyor. 15 sanatçının 30 çalışmasının sunulduğu “ŞİMDİ 2021” sergisi, O’Art’ın gerçekleştirdiği mekân ile sanal ortam arasında yapılandırılan ilk dijital sergi olma özelliğini taşıyor. Salgınla edinilen yeni alışkanlıkların en başında gelen dijitalleşme özünde uzakta olmaya bir övgü değil; 2 boyutlu bir ekrandan boşluğa, 3 boyutlu mekana gerçekçi bir giriş kapısı açmaktadır.

Sanatseverler ‘ŞİMDİ 2021’ sergisinde, bugün küresel salgının sebep olduğu sürreal akışın yarattığı ‘yeni gerçeklik’ kavramının, sanatçının hissi ve düşünsel kavrayışını nasıl etkilediğini görebilecek. Sanatçılar yapıtlarında uyum sağlamak zorunda kaldıkları bu yeni gerçekliği, onun getirdiği çelişkileri; farklı ruh halleri ve düşünce biçimleri ile ifade ediyor. Çünkü bugün akan zamana tanıklık eden her sanatçının üretimi dolayısıyla kurduğu her tür ilişki, daima- ‘şimdi’ ile ilintilenir.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Begüm Güney Alkoçlar sergiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Zamana tanıklık eden sanatçının kurduğu her tür ilişki, daima ‘şimdi’ ile ilişkilendiriliyor. Sanatçı, sanatın düşünsellik üzerine yapılandığı günden bugüne, kendini anlatmanın farklı biçimlerini aramaktadır. Bu arayışı tartışacak, zorlu bir kısıtlamayla oluşturulan seçkisiyle, sergi günümüz sanatında yeniyi yaratmanın olanaksızlığını sorgularken; yaratımdaki arayışı sembolize eden beyaza övgüde bulunuyor. Tekil bir renk tonu üzerinden gerçekleştirilen seçkinin altında yatan bu bilinçli indirgemenin, ‘yeni normal’ travmatik koşulları içinde süren yeniye ulaşma gayretine eleştirisi ince bir ironi taşıyor.”

Berkay Tuncay, Eda Aslan, Eda Gecikmez, Egemen Tuncer, Erman Gürcüm, Levent Kazgan, Mehmet Dere, Nejat Çınar, Özge Topçu, Sibel Horada, Sinan Borovalı, Soyhan Baltacı, T. Talha Okan, Taylan Sinan Yılmaz ve Zeynep Sümerval’ın eserlerinden oluşan sergi, değişen koşullar, yeni koşullara uyum sağlama ve yaratıcılık üzerine bir ilişkiyi irdeliyor.