Ödüllü yazar Ayşe Şen'in ilk romanı 'Benim Adım Gül' raflara çıktı

Bulgaristan’da doğup büyüyen Gül’ün dönemin siyasi yaptırımları sonrası kendine bir yer bulma çabasıyla başlayan hikâye, kahramanın içsel karmaşasının içinde kaybolmasıyla yön buluyor. İki toplum arasında kalmışlığın karmaşasını tüm hücrelerinde hisseden Gül, elinde bir tek adı kalana kadar mücadeleden vazgeçmiyor.

1980’lerin Bulgaristanı'nı bir kadının gözünden derinlemesine ve gerçekçi anlatan yazar, okuru o yıllarda yaşanan acıların içine çekmeyi başarıyor. The Roman Yayınları tarafından yayımlanan roman, derin kurgusu ve ayrıntılı tasvirleriyle akıcılık kazanıyor, dönem kitabı olması özelliğiyle de tarihi başka açıdan değerlendirmeye olanak tanıyor.

Ayşe Şen kimdir?

Ayşe Şen, 1991 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde doğdu. 1995 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek İzmir’e yerleşti. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Bugün itibarıyla İzmir Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta ve halen İzmir’de yaşamaktadır.

2019 yılında AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle "Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" projesi kapsamında düzenlenen öykü yarışmasına “Çıplak Ayaklar” adlı öyküsüyle katılmış ve eser "Tuna Nehrine Öyküler" adlı antolojide yer almıştır. 2020 yılında Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması’nda "Tatlısu Balığı" isimli öyküsü üçüncü olmuştur. Yazarın çeşitli dergilerde yazıları yayımlanmaya devam etmektedir.