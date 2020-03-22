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22.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

OKUYAY Platformu’na başvurular sürüyor

Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye’de okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) Adana, Samsun, Ankara ve İstanbul’da yürüteceği pilot projeler için başvurular devam ediyor.

OKUYAY Platformu’na başvurular sürüyor

Okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen STK, enformal yapı, aktivist ve gönüllülere, kendi bölgelerinde uygulayacakları pilot projeler için kaynak sağlamayı planlayan OKUYAY Platformu’na yapılacak başvurular için detaylı bilgilere internet sitesinden ulaşılabilir. Kişi ve kuruluşların, info@okuyayplatformu.com adresine mail göndererek yapabilecekleri başvurular için son tarih 30 Mart 2020 Pazartesi. 

Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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