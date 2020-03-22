22.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
OKUYAY Platformu’na başvurular sürüyor
Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye’de okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) Adana, Samsun, Ankara ve İstanbul’da yürüteceği pilot projeler için başvurular devam ediyor.
Okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen STK, enformal yapı, aktivist ve gönüllülere, kendi bölgelerinde uygulayacakları pilot projeler için kaynak sağlamayı planlayan OKUYAY Platformu’na yapılacak başvurular için detaylı bilgilere internet sitesinden ulaşılabilir. Kişi ve kuruluşların, info@okuyayplatformu.com adresine mail göndererek yapabilecekleri başvurular için son tarih 30 Mart 2020 Pazartesi.